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    Лідер «Лейпцига» може пропустити матч проти «Зорі»

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    Еміль Форсберг - Лідер «Лейпцига» може пропустити матч проти «Зорі»
    Еміль Форсберг

    У матчі чемпіонату Німеччини хавбек зазнав травми коліна

    Лідер клубу «РБ Лейпциг» Еміль Форсберг в матчі першого туру Бундесліги з «Боруссією» (1:4) зазнав травми коліна.

    Футболіст ризикує пропустити матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти «Зорі».

    А ось Марсель Гальстенберг, який пропустив перший матч (0:0) уже тренується в загальній групі і готовий допомогти команді.

    Через дискваліфікацію не зіграє захисник Марсело Сараччі.

    Поєдинок «РБ Лейпциг» - «Зоря» відбудеться 30 серпня. Початок - 19.30.

    Джерело: Tribuna.com

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