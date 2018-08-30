Лідер «Лейпцига» може пропустити матч проти «Зорі»
-
Розсилка
Еміль Форсберг
У матчі чемпіонату Німеччини хавбек зазнав травми коліна
Лідер клубу «РБ Лейпциг» Еміль Форсберг в матчі першого туру Бундесліги з «Боруссією» (1:4) зазнав травми коліна.
Футболіст ризикує пропустити матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти «Зорі».
А ось Марсель Гальстенберг, який пропустив перший матч (0:0) уже тренується в загальній групі і готовий допомогти команді.
Через дискваліфікацію не зіграє захисник Марсело Сараччі.
Поєдинок «РБ Лейпциг» - «Зоря» відбудеться 30 серпня. Початок - 19.30.
Джерело: Tribuna.com