Лідер збірної Фінляндії з хокею: Після чемпіонства ми гуляли два дні, пили, зламали кубок



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Шайба Сакарі Маннінена стала вирішальною в овертаймі чвертьфінального матчу зі шведами iltalehti.fi

Сакарі Маннінен не став приховувати, що святкування було бурхливим

Нападаючий збірної Фінляндії з хокею Сакарі Маннінен розповів, як команда святкувала сенсаційну перемогу на 83-му чемпіонаті світу.

«Першої ночі ми взагалі не спали, а на другий день я вже втомився, ліг годині о другій-третій ночі. Так що було два дні загулу. І все. Ніколи раніше не бачив такої кількості людей, як в Гельсінкі. Це було неповторне і приголомшливе свято. Коли ми приземлилися в Гельсінкі, почалося велике гуляння, люди шаленіли. Вулиці, по яких ми їхали, перекрили, нас супроводжував поліцейський ескорт. Я відчував себе президентом.

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Ми знали, що ця перемога дуже важлива для Фінляндії, але коли приїхали з Братислави, не розуміли, що відбувається. Стільки народу на вулицях! До нашого приїзду вже все було готово: їжа, сауна, місця, куди ми повинні були відправитися. Кращого свята і уявити не можна. Був звичайний робочий день. Але людей все одно прийшло дуже багато, було круто. Напевно, хтось прогуляв роботу, але найголовніше свято почалося ввечері, так що багато хто прийшов після роботи. Навіть не знаю, скільки ми випили... Пили пиво, шампанське і все інше. Ми зламали кубок? Що сказати, ось так круто ми святкували... Мені здається, наші сервісмени його вже полагодили. Не знаю, що сталося, я в якийсь момент побачив, що він зламаний, одна частина відвалилася», - сказав Маннінен.

Джерело: Чемпионат.com