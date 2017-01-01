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    Лідера збірної Перу не допустили до Чемпіонату світу через вживання допінгу

    Проба Хосе Паоло Герреро дала позитивний результат
    Нападник збірної Перу Хосе Паоло Герреро дискваліфікований дисциплінарним комітетом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на один рік. Причина – позитивна допінг-проба на кокаїн, повідомляється на офіційному сайті організації. Дискваліфікація 33-річного Герреро, що є найкращим бомбардиром в історії збірної Перу та її капітаном, буде
    • Сьогодні, 19:44
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    Хосе Паоло Герреро. Фото AFP
    Хосе Паоло Герреро. Фото AFP

    Проба Хосе Паоло Герреро дала позитивний результат

    Нападник збірної Перу Хосе Паоло Герреро дискваліфікований дисциплінарним комітетом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на один рік.

    Причина – позитивна допінг-проба на кокаїн, повідомляється на офіційному сайті організації.

    Дискваліфікація 33-річного Герреро, що є найкращим бомбардиром в історії збірної Перу та її капітаном, буде відраховуватися з 3 листопада 2017 року.

    Таким чином, футболіст пропустить Чемпіонат світу-2018, який пройде у Росії.

    Герреро здав 5 жовтня після матчу відбірного етапу Чемпіонату світу-2018 з командою Аргентини допінг-тест, який показав позитивний результат на метаболіт кокаїну.

    Збірна Перу за підсумками жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2018 зіграє з командами Франції, Данії й Австралії.

    Джерело: Р-Спорт

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