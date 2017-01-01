Лідера збірної Перу не допустили до Чемпіонату світу через вживання допінгу
- Сьогодні, 19:44
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Проба Хосе Паоло Герреро дала позитивний результат
Нападник збірної Перу Хосе Паоло Герреро дискваліфікований дисциплінарним комітетом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на один рік.
Причина – позитивна допінг-проба на кокаїн, повідомляється на офіційному сайті організації.
Дискваліфікація 33-річного Герреро, що є найкращим бомбардиром в історії збірної Перу та її капітаном, буде відраховуватися з 3 листопада 2017 року.
Таким чином, футболіст пропустить Чемпіонат світу-2018, який пройде у Росії.
Герреро здав 5 жовтня після матчу відбірного етапу Чемпіонату світу-2018 з командою Аргентини допінг-тест, який показав позитивний результат на метаболіт кокаїну.
Збірна Перу за підсумками жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2018 зіграє з командами Франції, Данії й Австралії.
Джерело: Р-Спорт