Лідера збірної України додано в заявку на чемпіонат Європи



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Аліна Ягупова ФІБА

Аліна Ягупова готуватиметься з національною командою до ЄвроБаскета-2019

Тренерський штаб жіночої національної збірної України додав Аліну Ягупову та Олександру Радулович до розширеного списку гравців команди, які готуватимуться до матчів чемпіонату Європи, інформує ФБУ.

Поточний сезон Ягупова проводила у складі турецької команди «Чукурова». У 21 матчі українка набирала 19.0 очка, робила 6.9 передачі, 4.5 підбирання та 2.0 перехоплення (РЕ 20.9), проводячи на майданчику в середньому 25.9 хвилини. Раніше вона уклала угоду з клубом WNBA «Лос-Анджелес Спаркс».

Ягупова стала найрезультативнішою та найкориснішою баскетболісткою кваліфікації чемпіонату Європи, в матчах якої приносила українській збірній 32.2 очка, 7.0 передачі та 4.2 підбирання (РЕ 33.2).

Олександра Радулович відіграла сезон у складі клубу «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ». Досвідчена баскетболістка набирала 25.5 очка та робила 10.5 підбирання (РЕ 27.8), отримавши нагороду найкращому форварду сезону жіночої національної першості.

Збірна України починає підготовку до чемпіонату Європи 19 травня в Чорногорії.

На груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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