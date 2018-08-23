Ліга чемпіонів. АЕК наблизився до групи, «Янг Бойз» і «Динамо» Загреб зіграли внічию
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Відбулися всі перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів з футболу
У середу, 22 серпня, відбулося три матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2018/19.
Нагадаємо, «Динамо» поступилося на виїзді «Аяксу» з рахунком 1:3.
До Вашої уваги результати інших матчів:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф кваліфікації
«Аякс» (Нідерланди) – «Динамо» (Київ, Україна) – 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 – ван де Беек (2), 1:1 – Кендзьора (16), 2:1 – Зієш (35), 3:1 – Тадич (43)
«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Мбабу (2), 1:1 – Оршич (40)
«МОЛ Віді» (Угорщина) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Клонаридіс (34), 0:2 – Бакасетас (49), 1:2 – Лазович (67)
Вилучення: Хусті (23) – Бакасетас (53)
Матчі-відповідь відбудуться 28-29 серпня.