Ліга чемпіонів. «Аякс» - «Динамо» - 3:1. В очікуванні камбеку у Києві

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Фото twitter.com/afcajax

Київський клуб зазнав першої поразки у сезоні, і тепер вихід у груповий етап Ліги чемпіонів під великим питанням

Перед першим поєдинком плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2018/19 між «Аяксом» і «Динамо» було багато розмов, що киянам потрібно пильно відіграти у стартові хвилини, адже амстердамці з перших же секунд підуть вперед.

Розмови виявилися небезпідставними, і господарі забили вже на другій хвилині. Пройшов навіс з правого флангу на Тадича, який прийняв м’яч і скинув під удар ван де Бееку. Не можна сказати, що удар був занадто складним, проте захисники не встигли заблокувати, а Денис Бойко невдало впав, пропустивши м’яч під пахвою, у прямому сенсі цього виразу.

«Аякс» продовжував атакувати, розраховуючи на ще одну помилку «біло-синіх» у захисті. Однак футболістам українського клубу вдалося заспокоїтися, незважаючи на пропущений гол. Крім того, вони заспокоїли гру, після чого почали думати вже про свої атаки. На щастя, «Аякс» у захисті у цьому сезоні далекий від ідеального.

І гол не примусив себе довго чекати. «Динамівці» здобули кутовий: Циганков подав, партнер скинув під удар Кадару, і Тамаш ногою пробивав точно у дальній кут воріт, проте Онана у неймовірному стрибку дістався до м’яча та перевів його на ще один кутовий. І от друга спроба від кутового прапорця принесла «Динамо» результат. Циганков цього разу вирішив не подавати, а розіграти з партнером, який і зробив навісну передачу. На неї відгукнувся Кадар, але Онана і цього разу у стрибку дістав м’яча. Пощастило, що першим на добиванні опинився Томаш Кендзьора, який з кількох метрів добив м’яч у сітку воріт.

«Аякс» володів ініціативою, але шанс вийти вперед мали кияни. Хунтелаар сфолив проти Вербича, а Пиварич зі штрафного потужно пробив у ближній кут, який захищала стінка. І знову Онана у стрибку зреагував на удар, відвівши загрозу. Черговий кутовий вкотре завершився ударом Кадара (тепер уже головою), але цього разу над поперечиною.

Окрім того, «Динамо» могло розраховувати на 11-метровий удар, але французький арбітр зустрічі не побачив фолу на Циганкові. До слова, епізод суперечливий, і жоден з повторів не дав чіткої відповіді на те, чи був пенальті. Натомість, кияни провалили завершення першого тайму та пропустили аж двічі... Спочатку Хакім Зієш наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Бойко повинен був забирати м’яч, проте свою голову вирішив підставити Кадар. Автогол на Тамаша не записали тільки тому, що «шкіряний» летів в отвір воріт «біло-синіх» після удару.

А на 43-й хвилині знову виникло питання, яке можна було поставити під час взяття воріт на другій хвилині: а де центр захисту «Динамо»? Тальяфіко спокійно навісив з лівого флангу, а Душан Тадич без перешкод переправив м’яч у ворота гостей. 3:1 – такого результату від команди Олександра Хацкевича не очікували. Воно і не дивно, адже кияни у нинішньому сезоні пропустили у семи матчах лише один гол!.. А тут відразу три...

Хацкевич у перерві вирішив змінити Гармаша на Шепелєва. Водночас, його візаві вирішив змінити взагалі малюнок гри – «Аякс» уже не біг вперед великими силами, почавши діяти від захисту. Саме тому, звичайно ж, тактика «Динамо» з одним Бєсєдіним попереду виглядала не зовсім доречно за такого перебігу подій. І наставнику «біло-синіх» потрібно було вирішувати, чи варто ризикувати, щоб не нарватися на четвертий гол.

Хацкевич вирішив не ризикувати. Лише у середині другої половини кияни зуміли створити кілька проблем обороні господарів. На 63-й хвилині Буяльський з непоганої позиції з меж штрафного майданчика пробивав у дальній кут, але «Аякс» врятував де Лігт, заблокувавши спробу Віталія. А на 70-й хвилині нагоду відзначитися мав Циганков, проте зі штрафного пробив над воротами.

В амстердамців, у порівнянні з першим таймом, було менше моментів. Та все ж саме вони були ближче до чергового голу. Кияни ніяк не могли знайти протиотруту навісам господарів у штрафний майданчик. Один з них замикав головою Хунтелаар – «Динамо» врятувала поперечка. При цьому господарі закликали суперників високо пресингувати себе, після чого організовували контрвипади через довгі передачі вперед.

Більше моментів у «Динамо» не було, а от «Аякс» знову влучив у каркас воріт Бойка. Денис помилився, коли вводив м’яч у гру, й у підсумку на ударну позицію вийшов Зієш, проте стійка врятувала українську команду.

Таким чином, кияни зазнали першої поразки у сезоні, пропустивши відразу три голи. І тепер за тиждень у Києві «динамівцям» потрібно буде забити мінімум двічі.Останнім часом можна пригадати протистояння, де відігравалася і не така перевагу суперника. Тому шанси у киян залишаються, хоча вийти у груповий етап Ліги чемпіонів буде важко.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

Раунд плей-офф кваліфікації

«Аякс» (Нідерланди) – «Динамо» (Київ, Україна) – 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 – ван де Беек (2), 1:1 – Кендзьора (16), 2:1 – Зієш (35), 3:1 – Тадич (43)

«Аякс»: Онана, Тальяфіко, Блінд, де Лігт, Мазрауї, Ф. де Йонг, Шене, ван де Беек (Д. де Віт, 87), Тадич, Зієш, Хунтелаар.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук (Че Че, 76), Гармаш (Шепелєв, 46), Вербич, Циганков, Бєсєдін.

Попередження: Хунтелаар (21), Кендзьора (24), Гармаш (38), Тальяфіко (70).

«Главком»