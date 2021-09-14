Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка»: онлайн матчу

Кияни спробують з перемогу стартувати в груповому турнірі

Чемпіон України проводить стартову зустріч групового етапу

У Києві на НСК «Олімпійський» у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» приймає лісабонську «Бенфіку».

Фаворити протистояння – гості української команди. Букмекери дають коефіцієнт 2,20 на перемогу «Бенфіки». На киян можна поставити в співвідношенні 1 до 3,30. Нічию оцінили в котирування 3,40.

У крайньому турі «Динамо» перемогло «Металіст-1925» – 2:0, а «Бенфіка» розгромила «Санта-Клару» – 5:0. Один з голів за португальський клуб забив нападник збірної України Роман Яремчук. Лісабонський клуб лідирує в національному чемпіонаті.

Сьогодні зустрічалися юнацькі команди суперників. «Динамо» перемогло «Бенфіку» з рахунком 4:0.

21 хв. Рафа Сілва зірвав атаку на Шапаренку. Попередження.

17 хв. Момент! Кутовий заробили кияни.

14 хв. Забагато кутових біля наших воріт. Три проти одного.

11 хв. Обмінялися гострими моментами команди.

9 хв. МОМЕНТ! Шапаренко пробив - воротар врятував гостей.

8 хв. Буяльський обікрав захисника. Штрафий битимуть кияни.

5 хв. Буяльському дісталося. Травми наче не зазнав.

3 хв. М'яч поки що на половині поля киян.

1 хв. Відлунав гімн Ліги чемпіонів. Матч розпочався.

15 хвилин до матчу. «Бенфіка» має своїх уболівальників на київській арені. Кореспондент «Главкому» В'ячеслав Груздєв слідкує за подіями.

1 година до матчу. Футболісти вже на стадіоні.

Вже відомі стартові склади команд.

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін

Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Тимчик, Супряга.

«Бенфіка»: Влаходімос, Жілберто, Отаменді (к), Вертонген, Морато, Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо, Евертон, Яремчук, Рафа Силва.

Запасні: Елтон Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферович, Діогу Гонсалвеш, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру.