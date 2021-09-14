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    Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка»: онлайн матчу

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    Кияни спробують з перемогу стартувати в груповому турнірі - Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка»: онлайн матчу
    Кияни спробують з перемогу стартувати в груповому турнірі
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України проводить стартову зустріч групового етапу

    У Києві на НСК «Олімпійський» у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» приймає лісабонську «Бенфіку».

    Фаворити протистояння – гості української команди. Букмекери дають коефіцієнт 2,20 на перемогу «Бенфіки». На киян можна поставити в співвідношенні 1 до 3,30. Нічию оцінили в котирування 3,40.

    У крайньому турі «Динамо» перемогло «Металіст-1925» – 2:0, а «Бенфіка» розгромила «Санта-Клару» – 5:0. Один з голів за португальський клуб забив нападник збірної України Роман Яремчук. Лісабонський клуб лідирує в національному чемпіонаті.

    Сьогодні зустрічалися юнацькі команди суперників. «Динамо» перемогло «Бенфіку» з рахунком 4:0.

    21 хв. Рафа Сілва зірвав атаку на Шапаренку. Попередження.

    17 хв. Момент! Кутовий заробили кияни.

    14 хв. Забагато кутових біля наших воріт. Три проти одного.

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    11 хв. Обмінялися гострими моментами команди.

    9 хв. МОМЕНТ! Шапаренко пробив - воротар врятував гостей.

    8 хв. Буяльський обікрав захисника. Штрафий битимуть кияни.

    5 хв. Буяльському дісталося. Травми наче не зазнав.

    3 хв. М'яч поки що на половині поля киян.

    1 хв. Відлунав гімн Ліги чемпіонів. Матч розпочався.

    15 хвилин до матчу. «Бенфіка» має своїх уболівальників на київській арені. Кореспондент «Главкому» В'ячеслав Груздєв слідкує за подіями.

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    1 година до матчу. Футболісти вже на стадіоні.

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    Вже відомі стартові склади команд.

    «Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін

    Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Тимчик, Супряга.

    «Бенфіка»: Влаходімос, Жілберто, Отаменді (к), Вертонген, Морато, Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо, Евертон, Яремчук, Рафа Силва.

    Запасні: Елтон Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферович, Діогу Гонсалвеш, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру.