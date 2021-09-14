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    «Динамо» розтрощило «Бенфіку» в Юнацькій Лізі УЄФА

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    19-річні динамівці з перемоги стартували в єврокубках - «Динамо» розтрощило «Бенфіку» в Юнацькій Лізі УЄФА
    19-річні динамівці з перемоги стартували в єврокубках
    Фото: ФК Динамо

    19-річні вихованці столичного клубу забили гостям чотири «сухі» м’ячі

    Юнаки київського «Динамо» провели першу гру в Юнацькій Лізі УЄФА. На клубному стадіоні ім. В. Лобановського вони впевнено перемогли однолітків з «Бенфіки» – 4:0.

    Рахунок було відкрито вже на початку зустрічі – навіс Волошина у центр штрафного майданчика результативним ударом головою у високому стрибку замкнув Антон Боль.

    У кінцівці тайму гості активізувалися в атаці і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Нещерета, однак оборона на чолі з досвідченим голкіпером стримала цей натиск.

    По перерві гості перехопили ініціативу, однак динамівці ловити «Бенфіку» на контратаках. В одному з моментів Діалло заробив пенальті і Блажко його реалізував. Згодом класний удар вийшов у Волошина, а під завісу матчу одну з кількох нагод реалізував Діалло.

    Юнацька Ліга УЄФА. 1 тур

    «Динамо» – «Бенфіка» – 4:0.

    Голи: Боль (8), Бражко (65, пен), Назар Волошин (79), Діалло (80).

    «Динамо»: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко - Бражко (Мельниченко, 90) – Н.Волошин (Слесар, 83), Царенко (Скрипник, 83), Яцик, Діалло (Танчак, 89) – Попов (Горбач, 83).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» розтрощило «Бенфіку» в Юнацькій Лізі УЄФА