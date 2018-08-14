Ліга чемпіонів. «Динамо» - «Славія»: склади команд та онлайн матчу
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Розсилка
Кияни та пражани змагаються за путівку у раунд плей-офф кваліфікації
«Динамо» у матчі-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» приймає «Славію».
Після результативної нічиєї на виїзді, у киян наразі кращі шанси, аби вийти у наступний етап відбору.
Поєдинок у столиці України розпочався о 19:30.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Третій кваліфікаційний раунд
«Динамо» (Київ, Україна) – «Славія» (Прага, Чехія) – 1:0 перший тайм
Гол: 1:0 – Вербич (11)
«Динамо»: 71. Бойко, 94. Кендзьора, 26. Бурда, 44. Кадар, 23. Пиварич, 5. Сидорчук, 19. Гармаш, 15. Циганков, 7. Вербич, 8. Шепелєв, 41. Бєсєдін.
«Славія»: 1. Коларж, 5. Цоуфал, 19. Делі, 13. Нгадеу-Нгаджуї, 18. Боржил, 22. Соучек, 10. Гушбауер, 17. Стох, 8. Змргал, 6. Сікора, 11. Тецл.
Перший матч – 1:1