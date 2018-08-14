Ліга чемпіонів. «Динамо» - «Славія» - 2:0. Кияни продовжують боротьбу за путівку у груповий етап

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Фото ФК «Динамо»

Перший бар'єр на цьому шляху київський клуб подолав

Здобувши результативну нічию на полі суперника у протистоянні третього відбірного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19, перед зустріччю зі «Славією» у Києві саме «Динамо» вважалося фаворитом. Хоча представники чеського клубу всіляко намагалися показати, що вони не бояться «біло-синіх», і навіть говорили про підсумковий успіх.

«Динамівці» з перших хвилин заволоділи ініціативою. І вже на четвертій хвилині Гармаш потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Коларжу довелося докласти чи не максимум зусиль, щоб відбити м’яч на кутовий. Щоправда, пражани не знітилися, а навіть відібрали м’яч у господарів, кілька разів дійшовши до володінь Бойка.

«Динамо», загалом, досить швидко відкрило рахунок. На 11-й хвилині Бєсєдін заробив штрафний удар, виконувати який взявся Циганков. Віктор з лівої подав точно у центр штрафного майданчика, де Вербич відірвався від захисників і дотиком ноги переправив м’яч у сітку воріт гостей. Для Беньяміна це взяття воріт стало третім у трьох матчах поспіль. І можна стверджувати, що словенець є одним з лідерів команди на старті сезону.

Після пропущеного голу «Славія» перейшла в атаку. Сікора головою зумів пробити після одного з навісів – поруч зі стійкою. У відповідь кияни ледь не відзначилися вдруге. Коларж у нижньому куті відбив м’яч після чергового удару Вербича. Але якщо бути відвертим, то «біло-сині» віддали ініціативу гостям, і такі контрвипади траплялися зрідка. Натомість, у захисті підопічні Олександра Хацкевича діяли чітко та злагоджено.

«Славія» била здалеку, але ці спроби були неточними, або ж з ними спокійно справлявся Бойко. А єдиний по-справжньому небезпечний момент біля воріт «Динамо» відбувся на 38-й хвилині. Гості навіть забили м’яч у ворота киян, але арбітри після певної зупинки (чеська команда навіть встигла посвяткувати) зафіксували не то офсайд, не то порушення правил проти когось із захисників.

Гості не погоджувалися з рішенням польських рефері, внаслідок чого двоє гравців отримали жовті картки, а помічник головного тренера був вилучений з технічної зони. «Динамівці» почали нервувати, і це відразу стало помітно, тому свисток на перерву, можна припустити, врятував їх від того, аби не пропустити вже за правилами.

Друга половина розпочалася у тому ж ключі, що і завершувалася перша. До того ж, чехи почали крадькома фолити проти киян. Циганков отримав шипами у ребра від Делі, а Пиварича часто штовхали у спину, чого інколи не бачив жоден з арбітрів. Увесь цей час «Динамо» більше захищалося – про атаку господарі думали вкрай рідко. І така гра аж ніяк не могла подобатися вболівальникам на стадіоні та біля телеекранів.

«Славія» у другому таймі переважала «динамівців» у володінні м’ячем, однак ударів у «червоно-білих» було набагато менше, аніж у першій половині. Лише на 69-й хвилині дійшло до пожежі у штрафному майданчику киян. Соучек у падінні замикав прострільну передачу. Здавалося, що «Динамо» вже нічого не врятує, але суперник не влучив у порожні ворота буквально з шести метрів!..

І в цей момент нарешті пройшла контратака у господарів. Циганков витримав паузу та віддав точно на хід Бєсєдіну, котрий вийшов на голкіпера, пробив, влучив тому у плече, однак м’яч все ж залетів у сітку воріт «Славії». Варто сказати, що Артем у момент пасу, мабуть, перебував у положенні поза грою. Польські арбітри у цьому епізоді знову допомогли українській команді.

Після того, як рахунок став 2:0, стало зрозуміло, що «Динамо» свого тепер уже не впустить. Чеська команда пішла вперед з усіх тих сил, що залишалися, тому у захисті почали виникати вільні зони. Так, в одній з контратак Циганков пробив вище воріт з хорошої позиції.

Останні хвилини в атаці провели «динамівці». У гостей просто не вистачало вже сил та емоцій, аби йти вперед і все ж забити хоча б один гол. Отож, 2:0 – «Динамо» здобуло важку перемогу над «Славією», яка означає, що кияни продовжують боротьбу за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. І наступним суперником стане переможець пари «Аякс» - «Стандард».

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

Третій кваліфікаційний раунд

«Динамо» (Київ, Україна) – «Славія» (Прага, Чехія) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вербич (11), 2:0 – Бєсєдін (74)

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Бурда (Шабанов, 75), Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Циганков (Морозюк, 90+2), Вербич, Шепелєв (Буяльський, 88), Бєсєдін.

«Славія»: Коларж, Цоуфал, Делі, Нгадеу-Нгаджуї, Боржил, Соучек, Гушбауер (Фрідріх, 85), Стох, Змргал (Балуца, 68), Сікора, Тецл (Шкода, 75).

Попередження: Гушбауер (38), Коварж (39, за межами поля), Стох (45+1), Боржил (86), Цоуфал (89), Фрідріх (90+3).

Перший матч – 1:1

«Главком»