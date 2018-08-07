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    Ліга чемпіонів. «Динамо» у доданий час втратило перемогу в матчі проти «Славії»

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    За київський клуб гол забив Беньямін Вербич - Ліга чемпіонів. «Динамо» у доданий час втратило перемогу в матчі проти «Славії»
    За київський клуб гол забив Беньямін Вербич

    Кияни починають єврокубкову кампанію з нічиєї

    У вівторок, 7-го серпня, «Динамо» розпочало свої виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів.

    У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду кияни в Празі зіграли внічию з місцевою «Славію».

    Звіт матчу

    Ліга чемпіонів з футболу

    3-й кваліфікаційний раунд

    Перший матч

    «Славія» (Чехія) - «Динамо» Київ (Україна) 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 - Вербич (82), 1:1 - Гушбаувер (90+4)

    «Славія»: Коларж, Делі, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуї, Соучек, Гушбаувер, Сікора (Олаїнка, 86), Стох, Змргал (Белуце, 80), Шкода (Тецл, 60).

    «Динамо»:  Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзьора, Кадар, Буяльський (Шепєлєв, 68), Гармаш, Вербич, Сидорчук, Циганков (Андрієвський, 90), Бєсєдін

    Попередження: Буяльський (65), Гушбаувер (86)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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