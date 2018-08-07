Ліга чемпіонів. «Динамо» у доданий час втратило перемогу в матчі проти «Славії»
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Розсилка
За київський клуб гол забив Беньямін Вербич
Кияни починають єврокубкову кампанію з нічиєї
У вівторок, 7-го серпня, «Динамо» розпочало свої виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів.
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду кияни в Празі зіграли внічию з місцевою «Славію».
Звіт матчу
Ліга чемпіонів з футболу
3-й кваліфікаційний раунд
Перший матч
«Славія» (Чехія) - «Динамо» Київ (Україна) 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - Вербич (82), 1:1 - Гушбаувер (90+4)
«Славія»: Коларж, Делі, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуї, Соучек, Гушбаувер, Сікора (Олаїнка, 86), Стох, Змргал (Белуце, 80), Шкода (Тецл, 60).
«Динамо»: Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзьора, Кадар, Буяльський (Шепєлєв, 68), Гармаш, Вербич, Сидорчук, Циганков (Андрієвський, 90), Бєсєдін
Попередження: Буяльський (65), Гушбаувер (86)