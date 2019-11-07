  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів. «Шахтар» спромігся на фантастичний камбек у Загребі (відео)

    • Розсилка
    Алан Патрік забив перший гол у надрезультативному матчі - Ліга чемпіонів. «Шахтар» спромігся на фантастичний камбек у Загребі (відео)
    Алан Патрік забив перший гол у надрезультативному матчі
    UEFA.com

    Після 90 хвилин донеччани програвали 1:3

    Донецький «Шахтар» швидко відкрив рахунок, програвав 1:3, але героїчно врятував матч четвертого туру Ліги чемпіонів у Заґребі, проти місцевого «Динамо».

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Шахтар» (Донецьк, Україна) - 3:3

    Голи: 0:1 - Алан Патрік (13). 1:1 - Бруно Петковіч (25). 2:1 - Іванушец (83).3:1 - Адемі (89). 3:2 - Жуніор Мораєш (90+3). 3:3 - Тете (90+8, з пенальті)

    «Динамо»: Ліваковіч – Петар Стояновіч (Іванушец, 72), Теофіл-Катерен, Ділавер, Діно Періч, Леовац – Дані Ольмо (Марко Діра, 77), Моро, Адемі (к) – Бруно Петковіч (Кадзьор, 90+1), Орсіч. Тренер – Ненад Б’єліца

    «Шахтар»: П’ятов – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (Дентіньо, 86), Ісмаїлі – Тарас Степаненко (Маркос Антоніо, 90), Алан Патрік (Тете, 85) – Марлос, Віктор Коваленко, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Фелікс Брих - Марк Борш, Штефан Лупп (усі - Німеччина)

    Попередження: Ділавер (34), Адемі (90+4), Теофіл-Катерен (90+7)

    На 41-й хвилині попереджено, на 74-й хвилині вилучено (друге попередження) Моро
    На 73-й хвилині попереджено, на 79-й хвилині вилучено (друге попередження) Марлоса

    6 листопада. Заґреб. Стадіон «Максимір»

    «Шахтар» швидко відкрив рахунок, коли комбінацію з правого флангу завершив Алан Патрік. 

    Вирівняти гру і відігратися господарям вдалося в середині першого тайму. Після навісу справа головою забив Бруно Петковіч.

    Трохи академічний хід подій наприкінці матчу оживили два поспіль вилучення. спершу поле за два попередження покинув Моро, потім - Марлос. У грі десять на десять ліпше зорієнтувалися хорвати. Лука Іванушец вивій їх уперед на 83-й хвилині.

    Невдовзі ж Аріян Адемі, вразивши порожні ворота, здавалося б, зняв питання про переможця.

    За рахунку 1:3 донеччани відігралися в компенсований арбітром час.

    Спершу ударом головою відставання скоротив Жуніор Мораєш.

    А потім був вирішальний епізод матчу. Спершу рефері призначив пенальті за падіння Тайсона, який вривався у штрафний майданчик зліва. Але потім виявилося, що заґребці збили воротаря Андрія П'ятова. З позначки Тете пробив бездоганно.

    Наразі «Шахтар» і заґребське «Динамо» продовжують ділити друге і третє місця. В обох - по п'ять очок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Маркос Антоніо Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Фелікс Брих Бруно Петковіч ФК Динамо (Загреб) Тайсон Луїш Каштру Дентіньо Додо Ненад Б’єліца Мислав Орсіч Марін Леовац Дані Ольмо Петар Стояновіч Діно Періч Аріян Адемі Емір Ділавер Нікола Моро Лука Іванушец Кевін Теофіл-Катерен Марко Діра Даміан Кадзьор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ