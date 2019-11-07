Ліга чемпіонів. «Шахтар» спромігся на фантастичний камбек у Загребі (відео)



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Алан Патрік забив перший гол у надрезультативному матчі UEFA.com

Після 90 хвилин донеччани програвали 1:3

Донецький «Шахтар» швидко відкрив рахунок, програвав 1:3, але героїчно врятував матч четвертого туру Ліги чемпіонів у Заґребі, проти місцевого «Динамо».

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Шахтар» (Донецьк, Україна) - 3:3

Голи: 0:1 - Алан Патрік (13). 1:1 - Бруно Петковіч (25). 2:1 - Іванушец (83).3:1 - Адемі (89). 3:2 - Жуніор Мораєш (90+3). 3:3 - Тете (90+8, з пенальті)

«Динамо»: Ліваковіч – Петар Стояновіч (Іванушец, 72), Теофіл-Катерен, Ділавер, Діно Періч, Леовац – Дані Ольмо (Марко Діра, 77), Моро, Адемі (к) – Бруно Петковіч (Кадзьор, 90+1), Орсіч. Тренер – Ненад Б’єліца

«Шахтар»: П’ятов – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (Дентіньо, 86), Ісмаїлі – Тарас Степаненко (Маркос Антоніо, 90), Алан Патрік (Тете, 85) – Марлос, Віктор Коваленко, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

Судді: Фелікс Брих - Марк Борш, Штефан Лупп (усі - Німеччина)

Попередження: Ділавер (34), Адемі (90+4), Теофіл-Катерен (90+7)

На 41-й хвилині попереджено, на 74-й хвилині вилучено (друге попередження) Моро

На 73-й хвилині попереджено, на 79-й хвилині вилучено (друге попередження) Марлоса

6 листопада. Заґреб. Стадіон «Максимір»

«Шахтар» швидко відкрив рахунок, коли комбінацію з правого флангу завершив Алан Патрік.

Вирівняти гру і відігратися господарям вдалося в середині першого тайму. Після навісу справа головою забив Бруно Петковіч.

Трохи академічний хід подій наприкінці матчу оживили два поспіль вилучення. спершу поле за два попередження покинув Моро, потім - Марлос. У грі десять на десять ліпше зорієнтувалися хорвати. Лука Іванушец вивій їх уперед на 83-й хвилині.

Невдовзі ж Аріян Адемі, вразивши порожні ворота, здавалося б, зняв питання про переможця.

За рахунку 1:3 донеччани відігралися в компенсований арбітром час.

Спершу ударом головою відставання скоротив Жуніор Мораєш.

А потім був вирішальний епізод матчу. Спершу рефері призначив пенальті за падіння Тайсона, який вривався у штрафний майданчик зліва. Але потім виявилося, що заґребці збили воротаря Андрія П'ятова. З позначки Тете пробив бездоганно.

Наразі «Шахтар» і заґребське «Динамо» продовжують ділити друге і третє місця. В обох - по п'ять очок.