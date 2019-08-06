Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
ПАОК – «Аякс»
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У Лізі чемпіонів зіграно перші матчі третього раунду кваліфікації
У Лізі чемпіонів 6 серпня відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду.
АПОЕЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2
Голи: 0:1 – Емрелі (54). 0:2 – Гуйє (69). 1:2 – Меркіс (90+5)
ПАОК (Греція) – «Аякс» (Нідерланди) – 2:2
Голи: 0:1 – Зієш (10). 1:1 – Акпом (32). 2:1 – Матос (39). 2:2 – Хунтелаар (57)
Гол Хунтелаара
Гол Хунтелаара став для гравця 55-м у єврокубках.
«Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Ференцварош» (Угорщина) – 1:1
Голи: 1:0 – Олмо (7). 1:1 – Сігер (60)
«Црвєна Звєзда» (Сербія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:1
Голи: 1:0 – Панков (44). 1:1 - Вінд (83, з пенальті)
Матчі-відповіді відбудуться 13 серпня.