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    Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня

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    ПАОК &ndash; &laquo;Аякс&raquo; - Ліга чемпіонів: результати матчів 6 серпня
    ПАОК – «Аякс»
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    У Лізі чемпіонів зіграно перші матчі третього раунду кваліфікації

    У Лізі чемпіонів 6 серпня відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду.

    АПОЕЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2

    Голи: 0:1 – Емрелі (54). 0:2 – Гуйє (69). 1:2 – Меркіс (90+5)

    ПАОК (Греція) – «Аякс» (Нідерланди) – 2:2

    Голи: 0:1 – Зієш (10). 1:1 – Акпом (32). 2:1 – Матос (39). 2:2 – Хунтелаар (57)

    Гол Хунтелаара

    Гол Хунтелаара став для гравця 55-м у єврокубках.

    «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Ференцварош» (Угорщина) – 1:1

    Голи: 1:0 – Олмо (7). 1:1 – Сігер (60)

    «Црвєна Звєзда» (Сербія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Панков (44). 1:1 - Вінд (83, з пенальті)

    Матчі-відповіді відбудуться 13 серпня.

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