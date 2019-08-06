«Динамо» безнадійно програло «Брюґґе» в першому матчі Ліги чемпіонів (відео)



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«Брюґґе» з безлічі моментів реалізував лише один sportingpedia.com

Кияни повинні радіти, що вони поступилися з невеликим відставанням

Перший у сезоні-2019/2020 матч команда київського «Динамо» провалила. У Бельгії кияни поступилися віце-чемпіонам Ліги Жюпіле. Поступилися мінімально, хоча то не стільки заслуга динамівців, скільки нещастя господарів.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2019/2020. Перший матч

«Брюґґе» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна) – 1:0

Гол: 1:0 – Ванакен (37, з пенальті)

«Брюґґе»: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Матей Мітровіч, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер, Рітс, Ванакен (к) – Денніс Бонавентуре (Схрейверс, 64), Окереке, Персі Тау. Тренер – Філіпп Клеман

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Сидорчук (к) — Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 46), Гармаш, Буяльський, Вербіч (Карлос Де Пена, 64) — Бесєдін (Жерсон Родріґес, 46). Тренер – Олександр Хацкевич

Судді: Хав'єр Естрада — Роберто Алонсо, Хосе Аранхо (всі — Іспанія)

Попередження: Саймон Делі (21), Денніс Бонавентуре (39) – Гармаш (41), Кендзьора (44), Жерсон Родріґес (68), Сидорчук (79)

6 серпня. Брюґґе. Стадіон «Ян Брейдель»

«Динамо» провело провальний перший тайм. Перевага «Брюґґе» була тотальною і могла втілитися далеко не в один м’яч. Велике щастя киян, що у воротах Дениса Бойка побував лише один м’яч. Його ударом з пенальті провів Ган Ванакен. Одинадцятиметровий був призначений за порушення з боку Олександра Караваєва.

Після перерви Олександр Хацкевич провів подвійну заміну, після якої на певний час «Динамо» вирівняло гру. В одній із ситуацій новачок команди Жерсон Родріґес ледь не спрямував м’яч у ворота з допомогою рикошету від ноги суперника після подачі кутового. Але оборонець «Брюґґе» вибив м’яч із лінії воріт.

Кінцівка матчу знову була за господарями, які втратили щонайменше дві нагоди збільшити перевагу.

Повторний матч відбудеться 13 серпня в Києві.