Ліга чемпіонів. «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» переможця не виявили
- Вчора, 23:39
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У свою чергу «Шахтар» переграв «Рому»
21 лютого в Харкові проходить перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між «Шахтарем» та «Ромою».
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія) 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Ундер (41), 1:1 - Феррейра (52), 2:1 - Фред (71)
«Шахтар»: П'ятов, Бутко, Кривцов (Ордець, 45), Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра
«Рома»: Аліссон, Флоренці (Бруно Перес, 72), Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер (Шик, 71), Наінгголан (Дефрель, 83), Перотті, Джеко
«Севілья» - «Манчестер Юнайтед» 0:0
«Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Васкес, Нзонзі, Сарабія, Банега, Корреа, Муріель
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Ліндельоф, Валенсія, Янг, Мактоміні, Матич, Мата, Еррера, Санчес, Лукаку