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    Ліга чемпіонів. «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» переможця не виявили

    У свою чергу «Шахтар» переграв «Рому»
    21 лютого в Харкові проходить перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між «Шахтарем» та «Ромою». Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18 Матчі 1/8 фіналу «Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія) 2:1 (0:1) Голи: 0:1 - Ундер (41), 1:1 - Феррейра (52), 2:1 - Фред (71) «Шахтар»: П'ятов,
    • Вчора, 23:39
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    У свою чергу «Шахтар» переграв «Рому»

    21 лютого в Харкові проходить перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між «Шахтарем» та «Ромою».

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    «Шахтар» (Україна) - «Рома» (Італія) 2:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Ундер (41), 1:1 - Феррейра (52), 2:1 - Фред (71)

    «Шахтар»: П'ятов, Бутко, Кривцов (Ордець, 45), Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра

    «Рома»: Аліссон, Флоренці (Бруно Перес, 72), Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Стротман, Ундер (Шик, 71), Наінгголан (Дефрель, 83), Перотті, Джеко

    «Севілья» - «Манчестер Юнайтед» 0:0

    «Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Васкес, Нзонзі, Сарабія, Банега, Корреа, Муріель

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Ліндельоф, Валенсія, Янг, Мактоміні, Матич, Мата, Еррера, Санчес, Лукаку


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