Ліга чемпіонів. У матчах 1/8 фіналу «Баварія» розгромила «Бешикташ», «Челсі» та «Барселона» зіграли внічию
- Вчора, 23:43
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Розсилка
Доля протистояння між лондонцями та каталонцями вирішиться у матчі-відповідь
У вівторок, 20 лютого, відбулося ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.
У Німеччині «Баварія» на власному полі приймала турецький «Бешикташ», а в Англії лондонський «Челсі» гратив проти каталонської «Барселони».
У підсумку, «Баварія» розгромили своїх суперників, скориставшись вилученням колишнього гравця «Динамо» Домагоя Віди.
А от «Челсі» та «Барселона» розійшлися миром, що, звичайно ж, на руку каталонцям.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Баварія» – «Бешикташ» – 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Мюллер (43), 2:0 – Коман (53), 3:0 – Мюллер (66), 4:0 – Левандовськи (79), 5:0 – Левандовськи (88)
«Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Хаві Мартінес, Левандовськи, Хамес Родрігес (Роббен, 44), Боатенг, Відаль (Толіссо, 83), Мюллер, Алаба, Коман (Рібері, 81), Кімміх
«Бешикташ»: Адріано, Пепе, Куарежма, Бабел, Медель (Арслан, 85), Гатчінсон, Віда, Вагнер Лав (Д. Тошич, 57), Джанер Еркін (Генюл, 69), Таліска
Попередження: Куарежма (33), Левандовськи (38), Пепе (62), Д. Тошич (90+3)
Вилучення: Віда (16)
«Челсі» – «Барселона» – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Вілліан (62), 1:1 – Мессі (75)
«Челсі»: Куртуа, Рюдігер, Маркос Алонсо, Фабрегас (Дрінквотер, 84), Канте, Азар, Педро (Мората, 83), Мозес, Вілліан, Крістенсен, Аспілікуета
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Ракитич, Бускетс, Іньєста (Андре Гомеш, 90+2), Луїс Суарес, Мессі, Пауліньо (Відаль, 63), Жорді Альба, Серхі Роберто, Юмтіті
Попередження: Ракитич (29), Луїс Суарес (76), Рюдігер (80), Мората (86), Бускетс (90)
Нагадаємо, раніше «Реал» вдома переграв «ПСЖ», «Ліверпуль» на виїзді знищив «Порту».