Ліга чемпіонів. У матчах 1/8 фіналу «Баварія» розгромила «Бешикташ», «Челсі» та «Барселона» зіграли внічию

Доля протистояння між лондонцями та каталонцями вирішиться у матчі-відповідь

У вівторок, 20 лютого, відбулося ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Німеччині «Баварія» на власному полі приймала турецький «Бешикташ», а в Англії лондонський «Челсі» гратив проти каталонської «Барселони». У підсумку, «Баварія» розгромили своїх