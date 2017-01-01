Ліга Європи. «Динамо» у Києві забило третій гол «Партизану» (оновлюється)
- Сьогодні, 21:00
-
Розсилка
Українські клуби грають матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи
Ліга Європи з футболу
Матчі 6-го туру
Група B
«Динамо» (Київ) - «Партизан» (Сербія) 3:1 (2-й тайм)
Голи: 1:0 - Морозюк (6), 2:0 - Мораєс (28), 3:0 - Мораєс (31), 3:1 - Євтович (90+4, пен)
«Динамо»: Бущан, Кадар, Хачеріді, Піварич, Морозюк, Циганков, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Кендзьора, Мораєс
«Партизан»: Стойкович, Мітрович, Мілетич, Вулічевич, Більєр, Євтович, Мілетич, Сума, Пантич, Тавамба, Соломон
«Янг-Бойз» (Швейцарія) - «Скендербеу» (Албанія) 0:0 (1-й тайм)
Група J
«Зоря» (Луганськ) - «Атлетик Більбао» (Іспанія) 22:05
«Герта» (Німеччина) - «Естерсунд» (Швеція) 22:05