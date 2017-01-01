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    Ліга Європи. «Динамо» у Києві забило третій гол «Партизану» (оновлюється)

    Українські клуби грають матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи
    Ліга Європи з футболу Матчі 6-го туру Група B «Динамо» (Київ) - «Партизан» (Сербія) 3:1 (2-й тайм) Голи: 1:0 - Морозюк (6), 2:0 - Мораєс (28), 3:0 - Мораєс (31), 3:1 - Євтович (90+4, пен) «Динамо»: Бущан, Кадар, Хачеріді, Піварич, Морозюк, Циганков, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Кендзьора, Мораєс
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    Українські клуби грають матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи

    Ліга Європи з футболу

    Матчі 6-го туру

    Група B

    «Динамо» (Київ) - «Партизан» (Сербія) 3:1 (2-й тайм)

    Голи: 1:0 - Морозюк (6), 2:0 - Мораєс (28), 3:0 - Мораєс (31), 3:1 - Євтович (90+4, пен)

    «Динамо»: Бущан, Кадар, Хачеріді, Піварич, Морозюк, Циганков, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Кендзьора, Мораєс

    «Партизан»: Стойкович, Мітрович, Мілетич, Вулічевич, Більєр, Євтович, Мілетич, Сума, Пантич, Тавамба, Соломон

    «Янг-Бойз» (Швейцарія) - «Скендербеу» (Албанія) 0:0 (1-й тайм)

    Група J

    «Зоря» (Луганськ) - «Атлетик Більбао» (Іспанія)  22:05

    «Герта» (Німеччина) - «Естерсунд» (Швеція)   22:05

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо» Ліга Європи
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