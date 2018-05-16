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    Ліга Європи. Фінал. «Марсель» – «Атлетико» – 0:1 (оновлюється)

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    У Ліоні почався фінал Ліги Європи

    У середу, 16 травня, відбувається фінальний матч футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.

    У вирішальному протистоянні зійшлися іспанський «Атлетико» та французький «Марсель».

    Зауважимо, що зустріч відбувається у французькому «Ліоні».

    «Атлетико» несподівано не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів і тепер має намір втретє виграти Лігу Європи.

    До Вашої уваги склади команд:

    Ліга Європи з футболу сезону-2017/18

    Фінал

    «Олімпік Марсель» (Франція) – «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 0:1 перший тайм

    Гол: 0:1 – Грізманн (21)

    «Марсель»: 30. Манданда, 5. Окампос, 8. Сансон, 10. Пайєт, 17. Сарр, 18. Амаві, 19. Луїс Густаво, 23. Рамі, 26. Товен, 28. Жермен, 29. Замбо-Ангісса.

    «Атлетико»: 13. Облак, 2. Годін, 6. Коке, 7. Грізманн, 8. Сауль Ньїгес, 11. Корреа, 14. Габі, 16. Врсалько, 18. Дієго Коста, 19. Лукас, 24. Хіменес.

    Попередження: Врсалько (23)

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