Ліга Європи. Фінал. «Марсель» – «Атлетико» – 0:1 (оновлюється)
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Розсилка
У Ліоні почався фінал Ліги Європи
У середу, 16 травня, відбувається фінальний матч футбольної Ліги Європи сезону-2017/18.
У вирішальному протистоянні зійшлися іспанський «Атлетико» та французький «Марсель».
Зауважимо, що зустріч відбувається у французькому «Ліоні».
«Атлетико» несподівано не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів і тепер має намір втретє виграти Лігу Європи.
До Вашої уваги склади команд:
Ліга Європи з футболу сезону-2017/18
Фінал
«Олімпік Марсель» (Франція) – «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 0:1 перший тайм
Гол: 0:1 – Грізманн (21)
«Марсель»: 30. Манданда, 5. Окампос, 8. Сансон, 10. Пайєт, 17. Сарр, 18. Амаві, 19. Луїс Густаво, 23. Рамі, 26. Товен, 28. Жермен, 29. Замбо-Ангісса.
«Атлетико»: 13. Облак, 2. Годін, 6. Коке, 7. Грізманн, 8. Сауль Ньїгес, 11. Корреа, 14. Габі, 16. Врсалько, 18. Дієго Коста, 19. Лукас, 24. Хіменес.
Попередження: Врсалько (23)