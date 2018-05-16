Ліга Європи. Фінал. «Марсель» – «Атлетико» – 0:3. Щастя мадридців, дубль Грізманна та сльози Паєта

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото uefa.com

Мадридський клуб знову виграє Лігу Європи, втретє за останнє десятиліття

У підсумковий тріумф «Марселя» у Лізі Європи вірили хіба що справжні футбольні романтики та найвідданіші прихильники клубу. Справа у тому, що «Атлетико» реально був на голову сильніший за суперників з берегів Середземного моря.

«Матрацники» випередили у чемпіонаті Іспанії сам «Реал», який ще гратиме у фіналі Ліги чемпіонів у Києві. А от «Олімпік» лише сподівається потрапити у найпрестижніший турнір у наступному сезоні. Тому фаворит був очевидний.

На початку поєдинку запам’яталися більше фанати «Марселя», аніж футболісти обох команд. Прихильники цієї команди запалили піротехніку так, що майже півполя огорнуло димом. А от гравці діяли у ці хвилини сумбурно, часто втрачаючи м’яч.

Та все ж поведінка зарядила французький клуб, і саме номінальні господарі створили перший момент. Паєт вивів на ударну позицію Жермена, але нападник надіслав м'яч над поперечиною воріт Облака.

«Марсель» після цього повністю заволодів ініціативою, намагаючись створити ще кілька моментів біля воріт Облака. Зокрема, пробив Рамі, та його удару забракло точності. «Атлетико», склалося у певний момент враження, було зовсім не проти такого перебігу подій. Підопічні Дієго Сімеоне, який через дискваліфікацію спостерігав за грою з трибун, напевне, очікували такого початку. І після хвилини 15-ої мадридці почали організовувати і свої випади.

У середині тайму було дуже багато боротьби, гравці не цуралися йти у підкати та фолити. І саме у ці хвилини сталося незрозуміле та непоправне для «Марселя». У цілком простій ситуації воротар французів Манданда віддав на Замбо-Ангісса, від якого м’яч відскочив на футболіста «Атлетико». Цим гравцем виявився Габі, який швиденько переправив «шкіряного» на хід Грізманну. Антуан вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив повз того.

Ось таким чином «Атлетико» вийшло вперед. А знаючи манеру гри цієї мадридської команди, відразу закралася думка, що «Марселю» буде дуже важко переломити хід зустрічі. А ще важче стало після заміни Паєта, який отримав ушкодження. На Дімітрі було важко дивитися, адже лідер «олімпійців» не стримував сліз. Капітан команди міг тепер допомогти партнерам хіба з лави запасних...

Надалі, як і очікувалося, мадридці зовсім заспокоїли гру, на чому перший тайм і закінчився. Натомість, друга половина почалася з разючої атаки сам «матрацників», яку вони з успіхом використали. Коке віддав на хід Грізманну, Антуан вийшов на Манданда вдруге у матчі. І вдруге у матчі того переграв. Другий точний удар француза просто не залишав уже шансів команді з його батьківщини.

Сльози Паєта. Фото з uefa.com

«Марсель» після такого старту другого тайму опинився у справжньому футбольному «нокдауні». Команда не знала, як розіграти м’яч, як знайти попереду форвардів або ж плеймейкерів. До того ж, активізувалися фанати «Атлетико», які перекрикували своїх конкурентів з протилежної трибуни. Плюс самі футболісти з Мадрида розуміли стан свого конкурента, тому повністю перехопили ініціативу. А ближче до середини тайму навіть фактично вирівняли володіння м’ячем.

Напевне, єдиний шанс врятувати цей поєдинок був у «Марселя» на 81-й хвилині. Мітроглу, який з’явився на заміну, влучив у каркас воріт. Після подачі у штрафний майданчик нападник виграв боротьбу у повітрі у Годіна та головою, здавалося, пробивав точно у дальній кут. Але «Атлетико» й Облака особисто врятувала стійка.

А добив французький клуб своїм точним ударом капітан мадридців Габі на 89-й хвилині. Це означало, що «Атлетико» виграло свій третій кубок Ліги Європи за останні дев'ять років. Сенсації, на жаль, не сталося – перемогу у цьому протистоянні здобув фаворит.

Ліга Європи з футболу сезону-2017/18

Фінал

«Олімпік Марсель» (Франція) – «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Грізманн (21), 0:2 – Грізманн (48), 0:3 – Габі (89)

«Марсель»: 30. Манданда, 5. Окампос (14. Нжиє, 55), 8. Сансон, 10. Паєт (27. Лопес, 32), 17. Сарр, 18. Амаві, 19. Луїс Густаво, 23. Рамі, 26. Товен, 28. Жермен (11. Мітроглу, 74), 29. Замбо-Ангісса.

«Атлетико»: 13. Облак, 2. Годін, 6. Коке, 7. Грізманн (9. Торрес, 90), 8. Сауль Ньїгес, 11. Корреа (5. Томас, 88), 14. Габі, 16. Врсалько (20. Хуанфран, 46), 18. Дієго Коста, 19. Лукас, 24. Хіменес.

Попередження: Врсалько (23), Амаві (38), Луїс Густаво (75), Лукас (78), Нжиє (78)

«ГЛАВКОМ»