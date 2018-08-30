Ліга Європи. «Рейнджерс» проходить «Уфу», «Мольде» ледь не вибив «Зеніт»



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Фото twitter.com/rangersfc

Петербуржці таки втримали перевагу в один гол

Росія втратила одну команду у євро кубках на стадії раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19.

ФК «Уфа» поступилася за підсумками двох зустрічей шотландському «Рейнджерс».

Вдома російська команда майже увесь другий тайм грала у більшості на два гравці, але реалізувати перевагу не зуміла.

Водночас, «Зеніт» пройшов у груповий етап, незважаючи на поразку у Норвегії від «Мольде» 1:2.

Вдома петербуржці виграли з рахунком 3:1, тому і пройшли далі.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Раунд плей-офф кваліфікації

«Уфа» (Росія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Еджарія (9), 1:1 – Сисуєв (32)

Перший матч – 0:1

«Мольде» (Норвегія) – «Зеніт» (Росія) – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Кузяєв (21), 1:1 – Гестад (65), 2:1 – Голанн (77)

Перший матч – 1:3