Ліга Європи. «Лейпциг» - «Зоря» - 3:2. Луганці втретє поспіль у груповому етапі не зіграють...

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Фото twitter.com/dierotenbullen

Українській команді не вистачило кількох хвилин, аби втримати потрібний рахунок

Українським клубам уже не варто звикати, що букмекери й експерти часто записують їх в аутсайдери на міжнародній арені. Так було вже цього року у дуелях «Маріуполя» зі шведським «Юргорденом» і «Зорі» з «Брагою». Однак у кожному з цих випадків далі йшли команди з України. Тепер те ж саме повторювалося у зустрічі «Зорі» та німецького «Лейпцига».

«Зоря», героїчно вистоявши нульову нічию вдома тиждень тому, розпочала матч дуже активно та сміливо. На певний момент склалося враження, що це саме луганський клуб є фаворитом у звітному протистоянні. «Лейпциг» же вирішив придивитися до гостей у стартові хвилини, не особливо поспішаючи вперед.

Господарі придивилися і... забили. Оборонці луганців дозволили пробити з-за меж штрафного майданчика Матеусу Куньї. Можливо, Луїс Феліпе і зміг би відбити цей удар, але свою ногу вже безпосередньо у карній зоні підставив Тімо Вернер. На такий рикошет голкіпер «Зорі» зреагувати не зміг, хоча і здалося, що він міг зіграти набагато краще у даному епізоді. Все ж рикошет виявився не настільки несподіваним.

Футболісти українського клубу дещо знітилися, але від своєї настанови на гру не відійшли. Іноді навіть саме вони більше володіли м’ячем. Юрій Вернидуб, очевидно, пояснив своїм підопічним, що з таким «Лейпцигом» можна та треба грати. Хоча луганці у деяких моментах провалювалися в обороні. Наприклад, Вернер просто вибачив гостей на 19-й хвилині, коли пробив повз ворота з чудової позиції у штрафному майданчику.

А от надалі «Лейпциг» уже повністю заволодів ініціативою. «Зоря» дещо знітилася, чим був категорично незадоволений Вернидуб-тренер. Та саме за такої гри українська команда зрівняла рахунок. Рафаел Ратао розігнав контратаку, яку сам же завершив точним ударом головою у кут воріт після навісу Олександра Караваєва. Це взяття воріт, чесно кажучи, стало несподіваним, адже «Лейпциг», як уже зазначалося, мав перевагу.

І все ж на перерву господарі повинні були йти, маючи гандикап в один гол. На 43-й хвилині «Зорі» просто пощастило, коли після удару все того ж Вернера на допомогу Луїсу Феліпе прийшла поперечка. На тому команди відправилися на перепочинок, а тим часом у Лейпцигу посилився дощ, що було все ж на руку гостям, яким за такої погоди було б легше захищатися.

Фото twitter.com/dierotenbullen

Однак «Зоря» приголомшила господарів на старті другої половини. Швидка контратака завершилася ударом-прострілом Караваєва з правого флангу на дальню стійку. Артем Гордієнко вирішив не ризикувати, а у падінні добив м’яч у сітку воріт суперників. Хоча, можливо, і після удару Караваєва сфера б опинилася за лінією воріт.

Рахунок 1:2 змушував «Лейпциг» не просто йти вперед, а забивати аж двічі. Звичайно ж, гравці цього клубу почали створювати моменти та бити за можливості ще частіше. Ральф Рангнік, розуміючи безвихідь ситуації, кинув у бій Форсберга й Огюстена. Останній, на жаль, на 69-й хвилині скористався помилкою «Зорі» у захисті та зрівняв рахунок. А все почалося з того, що арбітри не побачили порушення правил проти Караваєва...

Надалі футболістам українського клубу залишалося лише терпіти та сподіватися на контратаку. А на Юрія Вернидуба інколи було важко дивитися. Якби він міг, то, напевне, і сам би вибіг на поле, аби показати, як саме діяти проти суперників.

І «Зоря» трималася... до 90-ої хвилини, коли арбітр з Нідерландів призначив пенальті за гру рукою Віталія Вернидуба. Розбиратися, чи був там 11-метровий удар, не доводилося, адже залишалося дуже мало часу до фінального свистка. І тепер уже гол потрібен був луганцям. Та часу і справді залишилися дуже обмаль.

Таким чином, «Зоря» не зуміла втретє поспіль вийти у груповий етап Ліги Європи. Українській команді не вистачило одного голу, аби пройти зірковий «Лейпциг» у фінальному раунді відбору. А щастя насправді було досить близько...

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Раунд плей-офф кваліфікації

«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Зоря» (Україна) – 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Кунья (7), 1:1 – Рафаел Ратао (35), 1:2 – Гордієнко (48), 2:2 – Огюстен (69), 3:2 – Форсбург (90, пен)

«Лейпциг»: Мвого, Орбан, Конате (Огюстен, 59), Забітцер, Ю. Поульсен (Форсберг, 59), Вернер, Ільсанкер, Клостерманн, Кунья, Лаймер (Брума, 79), Кампл.

«Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Гордієнко (Кочергін, 68), Харатін, Михайличенко, В. Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Рафаел Ратао (Прийма, 80), Кабаєв (Чеберко, 69), Сілас.

Попередження: Сваток (13), Харатін (38), Луїс Феліпе (83).

Перший матч – 0:0

«Главком»