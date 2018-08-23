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    Ліга Європи. «Зоря» та «Лейпциг» назвали стартові склади своїх команд. Оновлюється

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    Ліга Європи. «Зоря» та «Лейпциг» назвали стартові склади своїх команд. Оновлюється

    Луганці спробують дати бій німецькому колективу

    У Запоріжжі у четвер, 23 серпня, відбувається матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19 між «Зорею» та «Лейпцигом».

    Матч, у якому луганська команда приймає гостей з Німеччини розпочнеться о 21:30.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0 другий тайм

    Стартові склади команд:

    «Зоря»: 73. Луїс Феліпе, 3. Сваток, 8. Харатін, 10. Хомченовський, 14. Михайличенко, 15. Вернидуб, 17. Лєднєв, 18. Тимчик, 20. Караваєв, 21. Рафаел Ратао, 96. Сілас.

    Запасні: 23. Махарадзе, 5. Гордієнко, 6. Каменюка, 7. Кочергін, 9. Литвин, 22. Кабаєв, 99. Л. Арвеладзе.

    «Лейпциг»: 28. Мвого, 3. Сараччі, 4. Орбан, 6. Конате, 11. Вернер, 13. Ільсанкер, 17. Брума, 20. Матеус Кунья, 22. Мюкіле, 27. Лаймер, 31. Демме.

    Запасні: 21. Мюллер, 5. Упамекано, 9. Ю. Поульсен, 10. Форсберг, 16. Клостерманн, 35. Бруно, 40. Маєчак.

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