Ліга Європи. «Зоря» та «Лейпциг» назвали стартові склади своїх команд. Оновлюється
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Розсилка
Луганці спробують дати бій німецькому колективу
У Запоріжжі у четвер, 23 серпня, відбувається матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19 між «Зорею» та «Лейпцигом».
Матч, у якому луганська команда приймає гостей з Німеччини розпочнеться о 21:30.
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0 другий тайм
Стартові склади команд:
«Зоря»: 73. Луїс Феліпе, 3. Сваток, 8. Харатін, 10. Хомченовський, 14. Михайличенко, 15. Вернидуб, 17. Лєднєв, 18. Тимчик, 20. Караваєв, 21. Рафаел Ратао, 96. Сілас.
Запасні: 23. Махарадзе, 5. Гордієнко, 6. Каменюка, 7. Кочергін, 9. Литвин, 22. Кабаєв, 99. Л. Арвеладзе.
«Лейпциг»: 28. Мвого, 3. Сараччі, 4. Орбан, 6. Конате, 11. Вернер, 13. Ільсанкер, 17. Брума, 20. Матеус Кунья, 22. Мюкіле, 27. Лаймер, 31. Демме.
Запасні: 21. Мюллер, 5. Упамекано, 9. Ю. Поульсен, 10. Форсберг, 16. Клостерманн, 35. Бруно, 40. Маєчак.