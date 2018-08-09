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    Ліга Європи. «Зоря» у Запоріжжі грає з «Брагою»: стартові склади команди та онлайн матчу

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    Ліга Європи. «Зоря» у Запоріжжі грає з «Брагою»: стартові склади команди та онлайн матчу

    Обидві команди грають перший поєдинок у нинішньому єврокубковому сезоні

    У четвер, 9 серпня, «Зоря» та «Брага» грають перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19.

    І це – одна з головних спортивних подій Запоріжжя нинішнього літа, інформує офіційний сайт луганського клубу.

    Оскільки чемпіонат у Португалії стартує тільки у нинішній вікенд, всю підготовку і до сезону, і до матчів із «Зорею» зокрема команда Абела Феррейри вела через товариські гри. У «Зорі» за плечима вже три офіційні матчі у чемпіонаті України.

    Німецький арбітр Тобіас Вельц, який відряджений УЄФА на матч у Запоріжжі, у звичайному житті працює поліцейським. Для 41-річного рефері це буде 15-та міжнародна гра, і цікаво, що одна з них була за участю «Зорі».

    27 серпня 2015 року українська команда проводила у Варшаві матч-відповідь раунду плей-офф проти «Легії», у якому поступилася 2:3, і саме Вельц тоді вивів команди на поле стадіону.

    А вже перед матчем визначилися стартові склади команд.

    «Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв, Рафаель, Сілас.

    Запасні: Махарадзе, Громов, Прийма, Каменюка, Кочергін, Луньов, Кабаєв.

    «Брага»: Матеус, Нуну Секейра, Вілсон Едуарду, Жоау Новайш, Рікарду Орта, Клаудемір, Франсержіо, Раул Сілва, Бруно Віана, Рікарду Есгаю, Марсело Гояно.

    Запасні: Тьягу Са, Фігейраш, Рікардо, Бруну Шадаш, Пабло Сантос, Фабіу Мартінш, Дієго Соуза.

    Ліга Європи з футболу

    Третій відбірний раунд

    «Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія) – 0:0 перший тайм

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