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    Ліонелеві Мессі загрожує 12-матчева дискваліфікація

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    Ліонель Мессі отримав перше вилучення в складі&nbsp;&laquo;Барселони&raquo; - Ліонелеві Мессі загрожує 12-матчева дискваліфікація
    Ліонель Мессі отримав перше вилучення в складі «Барселони»
    Світлина - BBC

    Аргентинець вдарив суперника по голові

    Стало відомо, коли винесуть рішення про дискваліфікацію нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі. Інцидент стався в фінальному матчі Суперкубка Іспанії з «Атлетіком» (2:3).

    Керівник комітету з проведення змагань Кармен Перес повідомив, що рішення буде озвучене завтра, 19 січня, на день раніше, ніж очікувалося. Нагадаємо, капітан синьо-гранатових може пропустити до 12 матчів за удар суперника по голові.

    Аргентинець був вилучений за хвилину до закінчення матчу. Ліонель жорстко відмахнувся від гравця «Атлетіка», і суддя після перегляду системи відеоповтору показав йому червону картку. Це вилучення стало для Мессі першим в кар'єрі за «Барселону».

    Якщо комітет вважатиме, що Мессі агресивно атакував гравця без м'яча, то покарання може варіюватися від 4 до 12 матчів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона Прімера ФК «Атлетік» (Більбао)
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