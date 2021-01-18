Ліонелеві Мессі загрожує 12-матчева дискваліфікація

Аргентинець вдарив суперника по голові

Стало відомо, коли винесуть рішення про дискваліфікацію нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі. Інцидент стався в фінальному матчі Суперкубка Іспанії з «Атлетіком» (2:3).

Керівник комітету з проведення змагань Кармен Перес повідомив, що рішення буде озвучене завтра, 19 січня, на день раніше, ніж очікувалося. Нагадаємо, капітан синьо-гранатових може пропустити до 12 матчів за удар суперника по голові.

Аргентинець був вилучений за хвилину до закінчення матчу. Ліонель жорстко відмахнувся від гравця «Атлетіка», і суддя після перегляду системи відеоповтору показав йому червону картку. Це вилучення стало для Мессі першим в кар'єрі за «Барселону».

Якщо комітет вважатиме, що Мессі агресивно атакував гравця без м'яча, то покарання може варіюватися від 4 до 12 матчів.