Ліга чемпіонів. «Динамо» дало бій, але програло «Барселоні» на «Камп Ноу»

Руслан Нещерет у дебютному матчі в єврокубках був близьким навіть до того, щоб відбити пенальті від Ліонеля Мессі

Найкращими в цьому матчі були воротарі обох команд

Київське «Динамо», граючи в суттєво послабленому через проблеми з травмами і захворюванням гравців на коронавірус складі, провело вельми достойний матч у рамках третього туру групового турніру Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони».

Головною проблемою для Мірчі Луческу була відсутність двох хворих на Covid-19 воротарів Георгія Бущана і Дениса Бойка. Проте 18-річний Руслан Нещерет, який замінював досвідчених голкіперів, зіграв прекрасно, пропустивши лише двічі.

Також коронавірусна інфекція вивела зі строю Віталія Миколенка, Миколу Шапаренка, Дениса Гармаша, Олександра Караваєва, Мікеля Дуелунна, Георгія Цитаїшвілі і Тудора Балуце. Крім того, через дискваліфікацію матч пропускав Сергій Сидорчук, а Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич травмовані.

«Барселона» (Іспанія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:1

Голи: 1:0 – Ліонель Мессі (5, з пенальті). 2:0 – Херард Піке (65). Віктор Циганков (75)

«Барселона»: Тер Штеґен – Сержіньо Дест, Херард Піке, Френкі де Йонґ, Хорді Альба – Серхіо Бускетс (Клеман Ленґле, 74), Міралем П’яніч (Усман Дембеле, 60) – Педрі (Карлес Аленья, 83), Ліонель Мессі (к), Ансу Фаті (Франсіско Трінкао, 74) – Ґрізманн (Серхі Роберто, 60). Тренер – Рональд Куман

«Динамо»: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Денис Попов, Артем Шабанов – Буяльський (Леднєв, 86), Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський – Віктор Циганков (к), Супряга (Карлос Де Пена, 71), Жерсон Родріґес (Вербіч, 71). Тренер – Мірча Луческу

Судді: Майкл Олівер – Стюарт Бьорт, Саймон Беннетт (усі – Англія)

Попередження: Буяльський (70)

4 листопада. Барселона. Стадіон «Камп Ноу». Без глядачів

Гол каталонці створили дуже швидко. Денис Попов зірвав прорив Ліонеля Мессі у карний майданчик, прийнявши суперника на стегно. Рефері призначив пенальті, а сам постраждалий його реалізував.

Відкривши рахунок, футболісти «Барселони» навіть не приховували бажання виграти малими силами. І хоч створювали моменти самі, подарували чимало нагод суперникам. Ідеальні нагоди забити в «Динамо» мали Віталій Буяльський, який бив головою, Віктор Циганков і Владислав Супряга, які виходили з воротарем суперників на побачення. Але Марк-Андре Тер Штеґен діяв бездоганно.

А на 65-й хвилині питання про переможця були зняті. Ансу Фаті навісив зліва, а Херард Піке влучно пробив головою – 2:0.

Гол престижу «Динамо» таки забило. При цьому Тер Штеґен примудрився спершу потягнути й удар Беньяміна Вербіча після передачі зліва. Проте Циганков на добиванні шансів німецькому воротареві вже не залишив – 2:1.

Врешті, «Барселона» переграла старанних киян мінімально і продовжує очолювати групу G з максимальним доробком. В іншому матчі квартету італійський «Ювентус» переграв на виїзді з рахунком 4:1 угорський «Ференцварош» Сергія Реброва. Два м’ячі у цій зустрічі забив Альваро Мората, третій – Пауло Дібала, четвертий - у власні ворота Лаша Двалі. Гол престижу в господарів провів Франк Болі. Два українських футболісти, опорний хав Ігор Харатін і правий вінґер Олександр Зубков, зіграли за «Фраді» з перших хвилин. Будапештці і кияни мають після трьох матчів по одному очку.

Через три тижні, 24 листопада, «Динамо» і «Барселона» мають зіграти між собою у Києві. Якщо не завадить епідеміологічна ситуація, звісно.