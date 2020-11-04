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    Ліга чемпіонів. «Динамо» дало бій, але програло «Барселоні» на «Камп Ноу»

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    Руслан Нещерет у дебютному матчі в єврокубках був близьким навіть до того, щоб відбити пенальті від Ліонеля Мессі - Ліга чемпіонів. «Динамо» дало бій, але програло «Барселоні» на «Камп Ноу»
    Руслан Нещерет у дебютному матчі в єврокубках був близьким навіть до того, щоб відбити пенальті від Ліонеля Мессі
    Світлина - UEFA.com

    Найкращими в цьому матчі були воротарі обох команд

    Київське «Динамо», граючи в суттєво послабленому через проблеми з травмами і захворюванням гравців на коронавірус складі, провело вельми достойний матч у рамках третього туру групового турніру Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони».

    Головною проблемою для Мірчі Луческу була відсутність двох хворих на Covid-19 воротарів Георгія Бущана і Дениса Бойка. Проте 18-річний Руслан Нещерет, який замінював досвідчених голкіперів, зіграв прекрасно, пропустивши лише двічі.

    Також коронавірусна інфекція вивела зі строю Віталія Миколенка, Миколу Шапаренка, Дениса Гармаша, Олександра Караваєва, Мікеля Дуелунна, Георгія Цитаїшвілі і Тудора Балуце. Крім того, через дискваліфікацію матч пропускав Сергій Сидорчук, а Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич травмовані.

    «Барселона» (Іспанія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ліонель Мессі (5, з пенальті). 2:0 – Херард Піке (65). Віктор Циганков (75)

    «Барселона»: Тер Штеґен – Сержіньо Дест, Херард Піке, Френкі де Йонґ, Хорді Альба – Серхіо Бускетс (Клеман Ленґле, 74), Міралем П’яніч (Усман Дембеле, 60) – Педрі (Карлес Аленья, 83), Ліонель Мессі (к), Ансу Фаті (Франсіско Трінкао, 74) – Ґрізманн (Серхі Роберто, 60). Тренер – Рональд Куман

    «Динамо»: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Денис Попов, Артем Шабанов – Буяльський (Леднєв, 86), Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський – Віктор Циганков (к), Супряга (Карлос Де Пена, 71), Жерсон Родріґес (Вербіч, 71). Тренер – Мірча Луческу

    Судді: Майкл Олівер – Стюарт Бьорт, Саймон Беннетт (усі – Англія)

    Попередження: Буяльський (70)

    4 листопада. Барселона. Стадіон «Камп Ноу». Без глядачів

    Гол каталонці створили дуже швидко. Денис Попов зірвав прорив Ліонеля Мессі у карний майданчик, прийнявши суперника на стегно. Рефері призначив пенальті, а сам постраждалий його реалізував.

    Відкривши рахунок, футболісти «Барселони» навіть не приховували бажання виграти малими силами. І хоч створювали моменти самі, подарували чимало нагод суперникам. Ідеальні нагоди забити в «Динамо» мали Віталій Буяльський, який бив головою, Віктор Циганков і Владислав Супряга, які виходили з воротарем суперників на побачення. Але Марк-Андре Тер Штеґен діяв бездоганно.

    А на 65-й хвилині питання про переможця були зняті. Ансу Фаті навісив зліва, а Херард Піке влучно пробив головою – 2:0.

    Гол престижу «Динамо» таки забило. При цьому Тер Штеґен примудрився спершу потягнути й удар Беньяміна Вербіча після передачі зліва. Проте Циганков на добиванні шансів німецькому воротареві вже не залишив – 2:1.

    Врешті, «Барселона» переграла старанних киян мінімально і продовжує очолювати групу G з максимальним доробком. В іншому матчі квартету італійський «Ювентус» переграв на виїзді з рахунком 4:1 угорський «Ференцварош» Сергія Реброва. Два м’ячі у цій зустрічі забив Альваро Мората, третій – Пауло Дібала, четвертий - у власні ворота Лаша Двалі. Гол престижу в господарів провів Франк Болі. Два українських футболісти, опорний хав Ігор Харатін і правий вінґер Олександр Зубков, зіграли за «Фраді» з перших хвилин. Будапештці і кияни мають після трьох матчів по одному очку.

    Через три тижні, 24 листопада, «Динамо» і «Барселона» мають зіграти між собою у Києві. Якщо не завадить епідеміологічна ситуація, звісно.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч ФК Ференцварош Ігор Харатін Георгій Бущан Денис Бойко ФК Барселона Усман Дембеле Херард Піке Серхіо Бускетс Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Хорді Альба Марк-Андре тер Штеґен Клеман Ленґле Міралем П'яніч ФК Ювентус Артем Шабанов Френкі де Йонґ Томаш Кендзьора Владислав Супряга Денис Попов Альваро Мората Антуан Ґрізманн Серхі Роберто Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Руслан Нещерет Ілля Забарний коронавірус Анссумане Фаті Пауло Дібала Педрі Франк Болі Лаша Двалі Сержіньо Дест Карлес Аленья Франсіско Трінкао Рональд Куман
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