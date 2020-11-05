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    Як «Барселона» дотисла «коронавірусне» «Динамо» (відео)

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    Ліонель Мессі забив Русланові Нещерету лише з пенальті - Як «Барселона» дотисла «коронавірусне» «Динамо» (відео)
    Ліонель Мессі забив Русланові Нещерету лише з пенальті
    Світлина - Soccerstand

    18-річний воротар «Динамо» Руслан Нещерет зіграв у цій зустрічі дивовижно

    Іспанська «Барселона» перемогла київське «Динамо» з рахунком 2:1 у матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

    Напередодні матчу коронавірусна інфекція вивела зі строю динамівців Віталія Миколенка, Миколу Шапаренка, Дениса Гармаша, Олександра Караваєва, Міккеля Дуелунна, Георгія Цитаїшвілі і Тудора Белуце. А головне – Covid-19 залишив киян без двох основних воротарів Георгія Бущана і Дениса Бойка. Проте 18-річний Руслан Нещерет, який їх замінив, відіграв матч блискуче. Зрештою, як і його колега в іншій стулці – німець Марк-Андре Тер Штеґен.

    «Барселона» (Іспанія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ліонель Мессі (5, з пенальті). 2:0 – Херард Піке (65). Віктор Циганков (75)

    Через три тижні, 24 листопада, «Динамо» і «Барселона» мають зіграти між собою у Києві. Якщо не завадить епідеміологічна ситуація, звісно.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Віктор Циганков Мірча Луческу Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко ФК Барселона Херард Піке Марк-Андре тер Штеґен Олександр Караваєв Денис Гармаш Міккель Дуелунн Руслан Нещерет Тудор Белуце
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