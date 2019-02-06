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    Ліпше за Райхельта і Кавізеля: український гірськолижник Ковбаснюк стартував на ЧС

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    Іван Ковбаснюк виступив, як міг - Ліпше за Райхельта і Кавізеля: український гірськолижник Ковбаснюк стартував на ЧС
    Іван Ковбаснюк виступив, як міг
    Фейсбук Івана Ковбаснюка

    Іван фінішував і то вже добре

    На чемпіонаті світу з гірськолижного спорту, який набирає обертів у шведському Оре, стартував перший українець.

    Іван Ковбаснюк з Ясіні на Закарпатті посів 48-те місце серед тих 49-ти учасників, які змогли фінішувати в супер-гіганті. Ще 22-є гощиків, серед них і титуловані швейцарець Мауро Кавізель, австрійці Ганнес Райхельт і Маттіас Майєр зійшли з траси.

    А переміг 29-річний італієць Домінік Паріс, який досі був призером світового чемпіонату лише раз, коли здобув срібло у швидкісному спуску в Шладмінґу-2013.

    Зараз срібну медаль у Super G виграв француз Йоан Клері, бронзу - лідер загального заліку Кубка світу у цій дисципліні Вінсент Кріхмайєр із Австрії.

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