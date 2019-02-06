Американська гірськолижниця показала синці на сідницях після важкого падіння на ЧС (фото)



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Ліндсі Вонн і Лорен Росс поєднує десять років виступів пліч-о-пліч Instagram Лорен Росс

Ще одна невдаха старту чемпіонату світу Ліндсі Вонн констатує, що обійшлася легким переляком

Олімпійська-чемпіонка-2010, дворазова чемпіонка світу Ліндсі Вонн зі США разом із іншою американкою Лорен Росс продемонстрували наслідки важких падінь під час спуску в супер-гіганті на чемпіонаті світу в шведському Оре.

Відповідні світлини Ліндсі розмістила на власній сторінці в Instagram. І написала: «Лорен Росс і я після наших падінь вчорашнього дня. Не можу дочекатися, щоб побачити, який колір ці синці матимуть завтра!»

Пікантність ситуації полягає у тому, що Ліндсі після падіння підбила око, а Лорен Росс має ще й величезну гематому на сідниці. Щоб продемонструвати синець, вона не посоромилася зняти штани.

Ліндсі Вонн на прикладі Лорен Росс демонструє, що могло бути й гірше. Фото - Instagram Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн. Фото з Instagram спортсменки

Разом з тим, Вонн констатує, що після такого падіння їй сильно пощастило: «Коли я сказала, що хотіла, щоб мої останні виступи залишилися у пам’яті, мала на увазі не те, що сталося. Вдячна, що не трапилося нічого гіршого — тільки чорне око, болючі ребра і ригідність шиї. Добре, що я мала airbag (захисну подушку на шиї — прим.). У мене ще буде один шанс під час недільного швидкісного спуску, заключної гонки в кар’єрі. Збиті 999 разів, встаньте на 1000-му».

Цікаво, що перед стартом Лорен Росс написала зворушливе звернення на адресу Вонн:

«У нас було чимало фінішних обіймів і поцілунків. Ти мене надихала з тих пір, як десять років тому ми почали виступати разом на чемпіонатах світу. Ми ділилися одна з одною планами, сміялися і плакали через важкі травми. Було багато доброго і сумного, але ми пройшли через все це. Твоя наполегливість і цілеспрямованість надихнула набагато більше людей, ніж ти знаєш. Ти стала легендою не лише через видатні результати, але й через свій запал, любов і доброту.

Захоплююся всім, що ти зробила: перенесла важку травму, повернулася й створила підґрунтя для багатьох дівчат і, звісно, що виграла золоту олімпійську медаль. Рада, що була частинкою твоєї подорожі через цей світ лижних перегонів і не можу дочекатися, щоб побачити, які мрії ти здійсниш у майбутньому. Засмучена, що нас очікують останні обійми після фінішу, але ти прийняла рішення, яке вважаєш доречним. Хочу, щоб ці останні наші спільні дні в команді тут, в Оре, залишилися в пам’яті. Зрештою, не важливо, як усе завершиться, адже всі й так пам’ятатимуть велику Ліндсі Вонн».