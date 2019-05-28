Літак чемпіонської збірної Фінляндії супроводжували додому винищувачі (відео)
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Збірна Фінляднії
Tampa Bay Times
Хокеїсти збірної Фінляндії перемогли на чемпіонаті світу
Літак з хокеїстами збірної Фінляндії, яким вони поверталися з переможного чемпіонату світу, супроводжував ескорт винищувачів.
Kaksi Suomen lipun väreihin maalattua Hawkia saattoi @leijonat kotiin kuljettaneen @Finnair lennon AY7512 Helsinki-Vantaalle. Videolla tunnelmia saattotehtävältä Hawk-ohjaajan näkökulmasta!#ilmavoimat #ilmask #leijonat #mörkölento #FlyingwithFinnair pic.twitter.com/C5JfhZM0GJ— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 27 травня 2019 р.
У Гельсінки відбувся чемпіонський парад, участь у якому взяли понад 50 000 вболівальників.
Збірна Фінляндії перемогла на чемпіонаті світу з хокею, здолавши в фіналі Канаду – 3:1. На шляху до перемоги фінські хокеїсти також перемогли в плей-оф Швецію та Росію.