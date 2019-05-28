Літак чемпіонської збірної Фінляндії супроводжували додому винищувачі (відео)



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Збірна Фінляднії Tampa Bay Times

Хокеїсти збірної Фінляндії перемогли на чемпіонаті світу

Літак з хокеїстами збірної Фінляндії, яким вони поверталися з переможного чемпіонату світу, супроводжував ескорт винищувачів.

У Гельсінки відбувся чемпіонський парад, участь у якому взяли понад 50 000 вболівальників.

Збірна Фінляндії перемогла на чемпіонаті світу з хокею, здолавши в фіналі Канаду – 3:1. На шляху до перемоги фінські хокеїсти також перемогли в плей-оф Швецію та Росію.

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