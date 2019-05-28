  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Літак чемпіонської збірної Фінляндії супроводжували додому винищувачі (відео)

    • Розсилка
    Збірна Фінляднії - Літак чемпіонської збірної Фінляндії супроводжували додому винищувачі (відео)
    Збірна Фінляднії
    Tampa Bay Times

    Хокеїсти збірної Фінляндії перемогли на чемпіонаті світу

    Літак з хокеїстами збірної Фінляндії, яким вони поверталися з переможного чемпіонату світу, супроводжував ескорт винищувачів.

    У Гельсінки відбувся чемпіонський парад, участь у якому взяли понад 50 000 вболівальників.

    finn

    Збірна Фінляндії перемогла на чемпіонаті світу з хокею, здолавши в фіналі Канаду – 3:1. На шляху до перемоги фінські хокеїсти також перемогли в плей-оф Швецію та Росію.

     Читайте також: Організатори здивували своєю версією найкращих гравців чемпіонату світу з хокею
    чемпіонат світу хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ