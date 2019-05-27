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    Організатори здивували своєю версією найкращих гравців чемпіонату світу з хокею

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    Марко Анттіла - людина, яка заслужила звання MVP - Організатори здивували своєю версією найкращих гравців чемпіонату світу з хокею
    Марко Анттіла - людина, яка заслужила звання MVP
    Фото з соцмереж

    Лауреати доволі неоднозначні

    Організатори 83-го чемпіонату світу з хокею визначили лауреатів турніру в індивідуальних номінаціях.

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    Вердикт викликав чимало дискусій, собливо з огляду на персону найціннішого гравця чемпіонату. Ним визнаний канадієць Марк Стоун, хоча логіка підказувала, що звання Most Valuable Player заслуговує людина, яка закидала вирішальні шайби в усіх трьох найголовніших поєдинках чемпіонату - капітан збірної Фінляндії Марко Анттіла. То він врятував свою команду від поразки за 25 секунд до завершення чвертьфінального поєдинку проти шведів. Він закинув єдину шайбу в зустрічі з Росією і він відзначився дублем у фіналі з Канадою. Втім, переможці індивідуальних номінацій визначалися ще до фінального матчу і цей фактор вочевидь вплинув на вибір голосувальників.

    Найкращем воротарем турніру назвали росіянина Андрєя Васілєвского, оборонцем - чеха Філіпа Гронека, нападником - росіянина Нікіту Кучерова. Остання позиція теж доволі дивна, особливо з огляду на те, що нападник росіян Кучеров взагалі не потрапив у символічну збірну чемпіонату.

    Символічна збірна чемпіонату виглядає так: Андрєй Васілєвскій (РФ); Філіп Гронек (Чехія) - Мікко Лехтонен (Фінляндія); Марк Стоун (Канада) - Вільям Нюландер (Швеція) - Якуб Ворачек (Чехія).

    Десятка найкращих бомбардирів чемпіонату світу-2019:

    1. Вільям Нюландер (Швеція) - 18 очок (5 шайб + 13 передач)
    2. Нікіта Кучеров (РФ) - 16 (6 + 10)
    3. Якуб Ворачек (Чехія) - 16 (4 + 12)
    3. Нікіта Гусєв (РФ) - 16 (4 + 12)
    5. Марк Стоун (Канада) - 14 (8 + 6)
    6. Ентоні Манта (Канада) - 14 (7 + 7)
    7. Міхал Фролік (Чехія) - 14 (7 + 7)
    8. Домінік Кубалік (Чехія) - 12 (6 + 6)
    9. Домінік Сімон (Чехія) - 12 (4 + 8)
    10. Патрік Кейн (США) - 12 (2 + 10)

    Нагадаємо, що чемпіонат світу завершився 26 травня. Втретє в історії чемпіоном стала збірна Фінляндії, яка переграла у фіналі збірну Канади. В зустрічі за третє місце Чехія в серії буллітів поступилася команді РФ.

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