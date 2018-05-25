«Ліверпуль» відшкодує уболівальникам вартість квитків через скасування рейсів до Києва

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Близько тисячі фанатів так і не змогли дістатися до столиці України

Керівництво «Ліверпуля» відшкодує вартість куплених квитків своїм уболівальникам, які не зможуть потрапити на фінальний матч Ліги чемпіонів проти іспанського «Реала» у Києві.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Усі кошти будуть відшкодовані фанатам у квитковій касі ліверпульського стадіону «Енфілд», а також поштою.

Раніше близько тисячі вболівальників не змогли вилетіти до Києва через скасування трьох чартерних рейсів.

Туристична компанія планувала один з рейсів у четвер і два у п'ятницю, але у зв'язку із суперечками з аеропортом Києва з приводу розміру літака було прийнято рішення про скасування трансферу.

Як раніше повідомляв іспанська портал AS, більше двох тисяч уболівальників «Реала» прийняли рішення повернути куплені квитки на вирішальний матч турніру через високі ціни на житло та складну логістику об'єктів у Києві.

Фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 26 травня на стадіоні «Олімпійський».

Дивіться, як фанати «Ліверпуля» створюють атмосферу свята у Києві.

Джерело: ТАСС