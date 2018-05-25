Як фанати «Ліверпуля» створюють атмосферу свята у Києві (відео)
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У центрі столиці України уже сьогодні лунають пісні
Фанати англійського «Ліверпуля» напередодні фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом» у Києві розважаються, як можуть.
У центрі столиці України наразі чути різноманітні пісні англійською мовою.
Це саме вболівальники «червоних» готують свої голосові зв’язки до вирішального поєдинку у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
Не заважає відданим прихильникам клубу і те, що напередодні кількох їхніх товаришів побили фанати київського ЦСКА.
А у суботу очікується ще більше уболівальників з Англії.
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