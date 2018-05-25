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    Як фанати «Ліверпуля» створюють атмосферу свята у Києві (відео)

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    Як фанати «Ліверпуля» створюють атмосферу свята у Києві (відео)

    У центрі столиці України уже сьогодні лунають пісні

    Фанати англійського «Ліверпуля» напередодні фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом» у Києві розважаються, як можуть.

    У центрі столиці України наразі чути різноманітні пісні англійською мовою.

    Це саме вболівальники «червоних» готують свої голосові зв’язки до вирішального поєдинку у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

    Не заважає відданим прихильникам клубу і те, що напередодні кількох їхніх товаришів побили фанати київського ЦСКА.

    А у суботу очікується ще більше уболівальників з Англії.

    Читайте також: Вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві: «Ліверпуль» – клуб, який побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю голів.

    А також: Вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві: «Реал» – найтитулованіший клуб в історії Європи.

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