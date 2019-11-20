Лобова перемога Вельсу, прощання Піщека, розгром від Німеччини та інші матчі відбору Євро-2020 (відео)



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Аарон Ремзі дублем у ворота угорців ощасливив весь Вельс Getty Images (c) UEFA.com

Матчі кваліфікації континентальної першості офіційно фінішували

Завершилася відбірна кампанія чемпіонату Європи-2020. Точніше, завершився саме кваліфікаційний турнір, бо ще чотирьох учасників Євро за підсумками поєдинків у кожному з дивізіонів визначить плей-оф Ліги націй.

У заключний змагальний день найцікавішою була боротьба в групі Е, яку достроково виграли хорвати, а на прохідне друге місце претендували відразу три збірних. При цьому словакам було мало перемагати Азербайджан (з чим вони успішно впоралися) – потрібно було розраховувати, що Вельс і Угорщина зіграють внічию. Ось із цим не склалося. Дубль Аарона Ремзі вивів валлійців на континентальну першість удруге поспіль.

Ще один знаковий поєдинок відбувся на стадіоні «Народовий» у Варшаві. Збірна Польщі завдяки голові Яцека Ґоральскі на 81-1 хвилині вирвала перемогу 3:2 над словенцями і закріпила лідерство у групі. Проте для «Кадри» ця зустріч була знаковою з тієї причини, що з національною командою прощався легендарний оборонець Лукаш Піщек, для якого то був 66-й поєдинок у біло-червоній формі. Піщека тренер замінив у компенсований до першого тайму час, випустивши замість нього київського динамівця Томаша Кендзьору. «Кібіци» влаштували Лукашеві прощальну овацію.

Додамо також, що ще один киянин Беньямін Вербіч відіграв 86 хвилин за словенців.

Серед решти матчів треба виділити першу в цьому відбірному циклі перемогу латвійців, які здолали невмотивованих з турнірної точки зору австрійців, а також погроми, які вчинили своїм опонентам німці, голландці і бельгійці.

Група С

Німеччина – Північна Ірландія – 6:1

Голи: 0:1 – Майкл Сміт (7). 1:1 – Ґнабрі (19). 2:1 – Ґорецка (43). 3:1 – Ґнабрі (47). 4:1 – Ґнабрі (60). 5:1 – Ґорецка (73). 6:1 – Юліан Брандт (90+1)

Нідерланди – Естонія – 5:0

Голи: 1:0 – Вейналдум (6). 2:0 – Аке (19). 3:0 – Вейналдум (66). 4:0 – Вейналдум (79). Боаду (87)

Підсумкове становище команд: Німеччина – 21, Нідерланди – 9, Північна Ірландія – 13, Білорусь – 4, Естонія – 1

Група Е

Словаччина – Азербайджан – 2:0

Голи: 1:0 – Боженік (19). 2:0 – Гамшик (86)

Вельс – Угорщина – 2:0

Голи: 1:0 – Аарон Ремзі (15). 2:0 – Аарон Ремзі (57)

Підсумкове становище команд: Хорватія – 17, Вельс – 14, Словаччина – 13, Угорщина – 12, Азербайджан – 1

Група G

Латвія – Австрія – 1:0

Гол: 1:0 – Осс (65)

Македонія – Ізраїль – 1:0

Гол: 1:0 – Бобан Ніколов (45+2)

Польща – Словенія – 3:2

Голи: 1:0 – Себастьян Шиманскі (3). 1:1 – Матавж (14). 2:1 – Роберт Левандовскі (54). 2:2 – Йосип Ілічіч (61). 3:2 – Ґоральскі (81)

Підсумкове становище команд: Польща – 25, Австрія – 19, Македонія – 14, Словенія – 14, Ізраїль – 11, Латвія – 3

Група І

Бельгія – Кіпр – 6:1

Голи: 0:1 – Ніколас Йоанну (14). 1:1 – Бентеке (16). 2:1 – Кевін Де Брюйне (36). 3:1 – Кевін Де Брюйне (42). 4:1 – Каррасо (44). 5:1 – Кірос Хрістофору (51, автогол). 6:1 – Бентеке (68)

Сан-Марино – РФ – 0:5

Голи: 0:1 – Кузяєв (4). 0:2 – Сєрґєй Петров (19). 0:3 – Алєксєй Міранчук (49). 0:4 – Алєксєй Іонов (56). 0:5 – Комлинченко (78)

Шотландія – Казахстан – 3:1

Голи: 0:1 – Зайнутдінов (34). 1:1 – Джон Макґінн (48). 2:1 – Стівен Нейсміт (64). 3:1 – Джон Макґінн (90+1)

Підсумкове становище команд: Бельгія – 30, РФ – 24, Шотландія – 15, Кіпр – 10, Казахстан – 10, Сан-Марино – 0

Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада. Наразі фіналістами турніру стали 20 збірних – Іспанія, Італія, Бельгія, РФ, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Хорватія, Нідерланди, Австрія, Португалія, Швейцарія, Данія і Вельс.