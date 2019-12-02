Ломаченко і Усик в топ-10 рейтингу Forbes



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Дата бою і ім'я наступного суперника Василя Ломаченка на сьогоднішній день не оголошені

Василь посідає третю позицію, Олександр – шосту

Відоме видання «Forbes» оновило рейтинг кращих боксерів світу, за результатами виступів в осінньому сезону. Очолив топ-10 Деонтей Уайлдер (42-0-1, 40 КО), який в реванші нокаутував кубинця Луїса Ортіса і провів 10-й захист титулу WBC в суперважкій вазі.

Одразу двоє українців потрапили топ-10 престижного рейтингу. Василь Ломаченко має престижну третю позицію

«Якщо судити про майстерність в ринзі, немає кращого, ніж Ломаченко. Його відмінна робота, інстинкти, точність ударів та загальний робота в ринзі - дивовижні. Він завершив 2019 й вибуховими перемогами над Ентоні Кролла і та досвідченим Люком Кемпбеллом. І єдине, що не дає нам поставити його на вищу позицію – втрата в рекордних показниках, та боротьба, яку він розпочав проти Хорхе Лінареса. Це аж ніяк не применшує величі Ломанченка, але не дозволяє його поставити в рейтингу вище інших двох лідерів, - пише «Forbes».

Що ж стосовно Олександра Усика, йому видання відвело шосту позицію.

-Схоже на те, що Усик виглядає майбутнім чемпіоном у важкій вазі, але його все ж слід випробувати проти одного з найкращих бійців дивізіону, - так коментує своє рішення видання.