Британець Чісора погодився на бій з Усиком



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Дату та місце можливого бою сторони ще не узгодили

Британський боксер надважкої вагової категорії Дерек Чісора погодився на бій проти українця Олександра Усика. Про це повідомив промоутер нашого спортсмена Олександр Красюк.

«Чісора – найбільш вірогідний наступний суперник Усика. Ми розглядаємо його як варіант №1. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували його статус та дату. Контракт ще не узгоджено. Його буде укладено, як тільки ми узгодимо всі деталі», - передає слова Красюка Tribuna.com.

Нагадаємо, Олександр Усик залишив усі здобуті титули в важкій ваговій категорії та дебютував у надважкій. У першому поєдинку він технічним нокаутом здолав після сьомого раунду американця Чезза Візерспуна.

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У останньому поєдинку Чісора (31-9-0, 22 KO) переміг технічним нокаутом після трьох раундів співвітчизника Девида Прайса (23-7, 18 КО) у бою за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.