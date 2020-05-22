Ломаченко на бій з Лопесом полетить через Москву



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Василь Ломаченко не може дочекатися бою з Теофімо Лопесом Фото - Instagram Василя Ломаченка

Промоутер Боб Арум стверджує, що питання в особливостях видачі віз

Глава Top Rank Боб Арум повідомив, що український боєць легкої ваги Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) без проблем прилетить у США для поєдинку за об’єднання титулів проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 11 КО).

«Якщо у тебе немає візи, то тобі не пощастило, оскільки все консульства закриті, а видача віз припинена. Тому ви зобов'язані мати візу на руках. Крім того, вам також потрібно перебувати в країні, з якої можна потрапити в США.

Наприклад, ми не можемо привезти англійців, також і європейців, крім тих, хто живе в країнах колишнього СССР, бо з якихось божевільних причин заборона на подорож не діє на цих людей.

Якщо мова про Ломаченка, то спочатку він полетить до Москви, а потім звідти у США. І жодних проблем, оскільки у Василя є ґрін-карта», - сказав Арум у коментарі Boxing Scene.

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