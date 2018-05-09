  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ломаченко напередодні бою представив фільм про свою команду (відео)

    Український боксер згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору
    Український чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) з нагоди відкриття свого каналу на YouTube презентував фанатам документальний фільм про людей, які допомагають йому збирати рекорди в професійному боксі. Ломаченко згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору - першого і єдиного
    • Сьогодні, 12:06
    • Розсилка
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

    Український боксер згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору

    Український чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) з нагоди відкриття свого каналу на YouTube презентував фанатам документальний фільм про людей, які допомагають йому збирати рекорди в професійному боксі.

    Ломаченко згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору - першого і єдиного тренера-батька Анатолія, менеджера Егіса Клімаса, тренера з фізичної підготовки Сесілія Флореса, катмена Раса Абнера і спортивного психолога Андрія Колосова.

    Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю Ломаченко в Нью-Йорку на 20-тисячній арені «Медісон Сквер Гарден» кине новий виклик історії боксу - дворазовий олімпійський чемпіон з Білгород-Дністровського зустрінеться з чемпіоном WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО). 

    Перемога зробить Василя єдиним боксером, який став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях всього за 12 боїв. Також, Ломаченко повинен звільнити один з титулів в разі перемоги над Лінаресом.

    Як відомо раніше, букмекери визначили фаворита титульного бою Ломаченко - Лінарес.

    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ