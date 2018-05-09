Ломаченко напередодні бою представив фільм про свою команду (відео)

Український боксер згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору

Український чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) з нагоди відкриття свого каналу на YouTube презентував фанатам документальний фільм про людей, які допомагають йому збирати рекорди в професійному боксі. Ломаченко згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору - першого і єдиного



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Український боксер згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору

Український чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) з нагоди відкриття свого каналу на YouTube презентував фанатам документальний фільм про людей, які допомагають йому збирати рекорди в професійному боксі.

Ломаченко згадав кожного, хто має безпосереднє відношення до його тренувального табору - першого і єдиного тренера-батька Анатолія, менеджера Егіса Клімаса, тренера з фізичної підготовки Сесілія Флореса, катмена Раса Абнера і спортивного психолога Андрія Колосова.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю Ломаченко в Нью-Йорку на 20-тисячній арені «Медісон Сквер Гарден» кине новий виклик історії боксу - дворазовий олімпійський чемпіон з Білгород-Дністровського зустрінеться з чемпіоном WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО).

Перемога зробить Василя єдиним боксером, який став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях всього за 12 боїв. Також, Ломаченко повинен звільнити один з титулів в разі перемоги над Лінаресом.

Як відомо раніше, букмекери визначили фаворита титульного бою Ломаченко - Лінарес.