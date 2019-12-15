Ломаченко прийняв виклик зухвалого Лопеса (відео)
Лопес та Ломаченко
Allboxing
Українець очікує на бій проти американця в квітні
Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та франчайзинговий чемпіон WBC у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відвідав чемпіонський бій IBF Річард Коммі – Теофімо Лопес.
Після перемоги Лопеса Ломаченко піднявся в ринг та сфотографувався з майбутнім суперником.
“Hey Siri, break #boxing Twitter”— Top Rank Boxing (@trboxing) December 15, 2019
pic.twitter.com/f14kpCrHZk
«Звісно, я хочу битися з ним у об’єднавчому поєдинку. Він уже чемпіон. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні», - передає слова Ломаченка ESPN.
Теофімо Лопес переміг Річарда Коммі технічним нокаутом у другому раунді. Напередодні Лопес похвалявся після перемоги над Коммі вибити все з Ломаченка.