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    Новини

    Ломаченко прийняв виклик зухвалого Лопеса (відео)

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    Лопес та Ломаченко - Ломаченко прийняв виклик зухвалого Лопеса (відео)
    Лопес та Ломаченко
    Allboxing

    Українець очікує на бій проти американця в квітні

    Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та франчайзинговий чемпіон WBC у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відвідав чемпіонський бій IBF Річард Коммі – Теофімо Лопес.

    Після перемоги Лопеса Ломаченко піднявся в ринг та сфотографувався з майбутнім суперником.

    «Звісно, я хочу битися з ним у об’єднавчому поєдинку. Він уже чемпіон. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні», - передає слова Ломаченка ESPN.

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    Теофімо Лопес переміг Річарда Коммі технічним нокаутом у другому раунді. Напередодні Лопес похвалявся після перемоги над Коммі вибити все з Ломаченка.

    бокс Річард Коммі Теофімо Лопес Василий Ломаченко
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