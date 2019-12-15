Ломаченко прийняв виклик зухвалого Лопеса (відео)



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Лопес та Ломаченко Allboxing

Українець очікує на бій проти американця в квітні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та франчайзинговий чемпіон WBC у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відвідав чемпіонський бій IBF Річард Коммі – Теофімо Лопес.

Після перемоги Лопеса Ломаченко піднявся в ринг та сфотографувався з майбутнім суперником.

«Звісно, я хочу битися з ним у об’єднавчому поєдинку. Він уже чемпіон. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні», - передає слова Ломаченка ESPN.

Теофімо Лопес переміг Річарда Коммі технічним нокаутом у другому раунді. Напередодні Лопес похвалявся після перемоги над Коммі вибити все з Ломаченка.