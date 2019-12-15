Теофімо Лопес нокаутував Коммі та пообіцяв побити Ломаченка (відео)



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Лопес побив Коммі BLH

Американець не вважає українця найсильнішим боксером світу

Американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) став чемпіоном світу з боксу в легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши в титульному поєдинку попереднього володаря пояса Річарда Коммі (29-3-0, 26 КО).

Уже в другому раунді Лопес відправив Коммі в нокдаун і одразу після відліку добив суперника.

Teofimo Lopez is 22 years old pic.twitter.com/HQDA6ru4qp — Jimmy Clarke (@JimmyClarke) December 15, 2019

Очікується, що в наступному поєдинку Лопес зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.

Перед боєм проти Коммі Лопес погрожував побити Ломаченка: «Думаю, що в поєдинку з Коммі я покажу, що готовий до бою проти Ломаченка, якого вважають найкращим у світі. Та я не думаю, що він лідер рейтингу. Я його обов’язково вимотаю. Виб’ю все з нього».