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    Теофімо Лопес нокаутував Коммі та пообіцяв побити Ломаченка (відео)

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    Лопес побив Коммі - Теофімо Лопес нокаутував Коммі та пообіцяв побити Ломаченка (відео)
    Лопес побив Коммі
    BLH

    Американець не вважає українця найсильнішим боксером світу

    Американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) став чемпіоном світу з боксу в легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши в титульному поєдинку попереднього володаря пояса Річарда Коммі (29-3-0, 26 КО). 

    Уже в другому раунді Лопес відправив Коммі в нокдаун і одразу після відліку добив суперника.

    Очікується, що в наступному поєдинку Лопес зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.

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    Перед боєм проти Коммі Лопес погрожував побити Ломаченка: «Думаю, що в поєдинку з Коммі я покажу, що готовий до бою проти Ломаченка, якого вважають найкращим у світі. Та я не думаю, що він лідер рейтингу. Я його обов’язково вимотаю. Виб’ю все з нього».

    бокс Василь Ломаченко Річард Коммі Теофімо Лопес
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