Ломаченко провів відкрите тренування перед поєдинком з Лінаресом (відео)

Захід пройшов перед спорткомплексом Madison Square Garden

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) і володар поясу WBA в найлегшій ваговій категорії Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку, який відбудеться 12 травня. Захід пройшов на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue перед спорткомплексом Madison Square Garden



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Василь Ломаченко

Захід пройшов перед спорткомплексом Madison Square Garden

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) і володар поясу WBA в найлегшій ваговій категорії Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку, який відбудеться 12 травня.

Захід пройшов на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue перед спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Нагадаємо, що в разі перемоги над венесуельцем, Василь повинен буде звільнити один з чемпіонських поясів.

Як відомо раніше, Ломаченко напередодні бою з Лінаресом представив фільм про свою команду.

Джерело: xsport.ua