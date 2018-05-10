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    Ломаченко провів відкрите тренування перед поєдинком з Лінаресом (відео)

    Захід пройшов перед спорткомплексом Madison Square Garden
    Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) і володар поясу WBA в найлегшій ваговій категорії Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку, який відбудеться 12 травня. Захід пройшов на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue перед спорткомплексом Madison Square Garden
    • Сьогодні, 10:53
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    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    Захід пройшов перед спорткомплексом Madison Square Garden

    Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) і володар поясу WBA в найлегшій ваговій категорії Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку, який відбудеться 12 травня.

    Захід пройшов на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue перед спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

    Нагадаємо, що в разі перемоги над венесуельцем, Василь повинен буде звільнити один з чемпіонських поясів.

    Як відомо раніше, Ломаченко напередодні бою з Лінаресом представив фільм про свою команду.

    Джерело: xsport.ua

    США бокс Василь Ломаченко Нью-Йорк
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