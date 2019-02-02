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    Ломаченко вдягнув футболку на підтримку російського бійця (фото)

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    Василь Ломаченко має свої пріоритети - Ломаченко вдягнув футболку на підтримку російського бійця (фото)
    Василь Ломаченко має свої пріоритети
    BoxRec

    Українець не приховує своїх симпатій напередодні бою-реваншу Альварес — Ковальов

    Найближчої ночі в американському Фріско, штат Техас, відбудеться перший топовий бій світового боксу в 2019 році — на ринг у боротьбі за пояс WBO в середній вазі вийдуть колумбієць Елейдер Альварес і росіянин Сєрґєй Ковальов. Представник РФ спробує реваншуватися за поразку нокаутом, якої зазнав торік у вересні в Атлантік-Сіті.

     Читайте також: Перший меґа-файт 2019-го: анонс бою-реваншу між Альваресом і Ковальовим

    Напередодні бою підтримати росіянина вирішив український боєць, чемпіон світу WBA/WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Еґіс Клімас, менеджер нашого панчера, який одночасно веде справи Ковальова, виставив у власному Instagram світлину, на якій українець вдягнений у футболку зі зображенням Сєрґєя.

    lomacenko-kovalev
    Василь Ломаченко. Фото - Instagram Еґіса Клімаса

    «Лома за Крашера», - підписав фото Еґіс, використовуючи прізвиська бійців.

    Поєдинок Альварес — Ковальов розпочнеться приблизно о 5:00 ранку 3 лютого за київським часом.

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