Ломаченко вдягнув футболку на підтримку російського бійця (фото)



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Василь Ломаченко має свої пріоритети BoxRec

Українець не приховує своїх симпатій напередодні бою-реваншу Альварес — Ковальов

Найближчої ночі в американському Фріско, штат Техас, відбудеться перший топовий бій світового боксу в 2019 році — на ринг у боротьбі за пояс WBO в середній вазі вийдуть колумбієць Елейдер Альварес і росіянин Сєрґєй Ковальов. Представник РФ спробує реваншуватися за поразку нокаутом, якої зазнав торік у вересні в Атлантік-Сіті.

Напередодні бою підтримати росіянина вирішив український боєць, чемпіон світу WBA/WBO в легкій вазі Василь Ломаченко. Еґіс Клімас, менеджер нашого панчера, який одночасно веде справи Ковальова, виставив у власному Instagram світлину, на якій українець вдягнений у футболку зі зображенням Сєрґєя.

Василь Ломаченко. Фото - Instagram Еґіса Клімаса

«Лома за Крашера», - підписав фото Еґіс, використовуючи прізвиська бійців.



Поєдинок Альварес — Ковальов розпочнеться приблизно о 5:00 ранку 3 лютого за київським часом.