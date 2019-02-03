Перший меґа-файт 2019-го: анонс бою-реваншу між Альваресом і Ковальовим

Попереднє побачення Елейдера Альвареса і Сєрґєя Ковальова завершилося нокаутом BoxRec.com

Росіянин намагатиметься довести, що поразка нокаутом торік у серпні була випадковою

Раннього недільного ранку, о 5:00 за київським часом в американському Фріско (штат Техас, США) відбудеться одна з найочікуваніших подій боксерського календаря в 2019 році – на рингу місцевого The Ford Center за пояс WBO посперечаються його чинний володар, 34-річний колумбієць Елейдер Альварес (24-0, 12 КО) і на рік старший екс-чемпіон, росіянин Сєрґєй Ковальов (32-3-1, 28 КО).

Торік у вересні ці бійці зустрічалися вперше. Тоді на рингу Mark G. Etess Arena сталася одна з найгучніших боксерських сенсацій 2018-го. Ковальов, який вважався беззаперечним фаворитом двобою, пропустив у сьомому раунді лівий у голову і прийти до тями так і не зміг. Нокаут подарував світу нового чемпіона, а його суперник досі твердить, що та поразка була випадковою.

Вересень 2018-го. Перший бій Ковальова і Альвареса

Власне, Альварес не став уникати реваншу і погодився на повторну зустріч ледь не одразу. Відмовлятися було б нерозумно, адже ліпшої фінансової пропозиції Елейдер у своїй кар’єрі вже, мабуть, не дочекається. Суми гонорарів наразі тримаються в таємниці, але менше двох мільйонів доларів бійці за цю зустріч точно не отримають.

Якщо вірити букмекерам, то фаворитом майбутнього двобою є саме колумбієць. Коефіцієнт на його перемогу не такий вже й високий – у межах 1,6, тоді як на росіянина – 2,5.

Нічого дивного у такому стані речей немає, адже виглядає, що Ковальов так і не зміг прийти до тями після подвійної поразки від американця Андре Ворда в 2016 і 2017 роках. Особливо – після другої, яку вінчав нокаут у восьмому раунді. Повернувшись у ринг, Сєрґєй поколотив двох не надто авторитетних суперників (один із них – українець В’ячеслав Шабранський) і вийшов на Альвареса. Від якого знову програв. І знову нокаутом.

На обов’язковій прес-конференції перед боєм Ковальов повторив мантру про те, що його суперник виграв випадково. «Йому просто пощастило, - каже екс-чемпіон. – Я вів за очками, контролював хід бою, але втратив концентрацію на кілька секунд. Можливо, всього на одну секунду. А після нокдауну вже просто не зміг сконцентруватися. Не виключено, я не був належним чином готовий. Не хочу виправдовуватися. Краще в суботу доведу, що сильніший за Альвареса».

Менеджер росіянина Еґіс Клімас, котрий, як відомо, також веде справи українських чемпіонів Олександра Усика, Василя Ломаченка і Олександра Гвоздика, стверджує, що Ковальов наразі готовий так, як ніколи до цього. Ця готовність, мовляв, має стати визначальною, бо в суто боксерській майстерності Сєрґєй опонента переважає помітно.

На Альвареса, правда, ці бравади не діють. «З моменту нашого попереднього поєдинку багато що змінилося, - міркує Елейдер. – Я вперше вийду в ринг в головній події вечора, захищати свій титул. Я став популярніший, впізнаваніший. Але це ніяк не змінило мене – я все той же хлопець. Хвала Господу, я дуже сильний психологічно. Я йшов до успіху поволі, підіймався з самого дна. Зараз у мене з'явилося багато з того, про що я раніше не міг навіть і мріяти. Але ці речі мене не змінили. Тому я і стверджую, що є дуже психологічно міцним чоловіком».

Наразі, за добу з невеликим до виходу бійців у ринг, очевидне одне: цей бій буде визначальним для кар’єри Ковальова. Програвши за останніх три роки вчетверте, він у ринг, мабуть, вже не повернеться. Перемігши, не виключено, претендуватиме на зустріч з українцем Олександром Гвоздиком, який є чемпіоном у тій же вазі, але за версією WBC.