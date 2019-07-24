Ломаченко висловив співчуття родині трагічно померлого боксера



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Дадашев з Ломаченком Фейсбук

Російський боксер Максим Дадашев помер після важкого нокауту

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA та WBO в легкій вазі Василь Ломаченко висловив співчуття рідним 28-річного російського боксера Максима Дадашева, який помер після бою проти пуерториканця Субріеля Матіаса.

«Велика втрата для сім’ї та близьких. Я неодноразово спаррингував з Максом, у нього серце лева. Таким я пам’ятатиму його завжди. Більше не можу дібрати слів. Мої співчуття близьким», - написав Ломаченко в мережі Інстаграм.

Максим Дадашев пропустив надто багато ударів у бою. Тренер вмовляв його дочасно припинити бій, а перед останнім раундом сам попросив про це у рефері. Однак виявилося запізно. У лікарні Дадашеву зробили трепанацію черепа, та серце спортсмена не витримало.