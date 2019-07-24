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    Тренер Дадашева закликав боксера зупинити трагічний бій (відео)

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    Максим Дадашев - Тренер Дадашева закликав боксера зупинити трагічний бій (відео)
    Максим Дадашев
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    Нокаутований російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні

    Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні на 29-му році життя після важкого нокауту в бою проти пуерториканця Субріеля Матіаса.

    У ході поєдинку Дадашев пропускав надто багато ударів. Це була його перша поразка в професіональній кар’єрі.

    У перерві між раундами тренер російського боксера Бадді Макгірт закликав його припинити поєдинок.

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    «Я зупиняю бій, Макс, ти пропускаєш надто багато. Ти надто багато пропускаєш. Макс, будь ласка, дозволь мені це зробити. Гаразд? Подивися на мене. Ти надто багато пропускаєш. Якщо я цього не зроблю, це зробить рефері. Ти мене розумієш? Макс, давай же», - закликав боксера тренер.

     У підсумку Макгірт самостійно зняв Дадашева з останнього раунду, але було вже пізно. Боксера доправили до лікарні, де зробили трепанацію черепа. Однак серце спортсмена не витримало, він помер.

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