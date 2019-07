Тренер Дадашева закликав боксера зупинити трагічний бій (відео)

Нокаутований російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні

Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні на 29-му році життя після важкого нокауту в бою проти пуерториканця Субріеля Матіаса.

У ході поєдинку Дадашев пропускав надто багато ударів. Це була його перша поразка в професіональній кар’єрі.

У перерві між раундами тренер російського боксера Бадді Макгірт закликав його припинити поєдинок.

«Я зупиняю бій, Макс, ти пропускаєш надто багато. Ти надто багато пропускаєш. Макс, будь ласка, дозволь мені це зробити. Гаразд? Подивися на мене. Ти надто багато пропускаєш. Якщо я цього не зроблю, це зробить рефері. Ти мене розумієш? Макс, давай же», - закликав боксера тренер.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle