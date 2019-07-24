Тренер Дадашева закликав боксера зупинити трагічний бій (відео)



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Нокаутований російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні

Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні на 29-му році життя після важкого нокауту в бою проти пуерториканця Субріеля Матіаса.

У ході поєдинку Дадашев пропускав надто багато ударів. Це була його перша поразка в професіональній кар’єрі.

У перерві між раундами тренер російського боксера Бадді Макгірт закликав його припинити поєдинок.

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«Я зупиняю бій, Макс, ти пропускаєш надто багато. Ти надто багато пропускаєш. Макс, будь ласка, дозволь мені це зробити. Гаразд? Подивися на мене. Ти надто багато пропускаєш. Якщо я цього не зроблю, це зробить рефері. Ти мене розумієш? Макс, давай же», - закликав боксера тренер.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle — Ariel Helwani (@arielhelwani) 23 липня 2019 р.

У підсумку Макгірт самостійно зняв Дадашева з останнього раунду, але було вже пізно. Боксера доправили до лікарні, де зробили трепанацію черепа. Однак серце спортсмена не витримало, він помер.