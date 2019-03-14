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    Лопатецька перемогла восьму сіяну на турнірі у Японії

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    Дарія Лопатецька - Лопатецька перемогла восьму сіяну на турнірі у Японії
    Дарія Лопатецька

    Для перемоги українській тенісистці вистачило двох сетів

    У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Дарія Лопатецька перемогла японку Момоко Коборі: 6:1, 7:5.

    Відзначимо, що Лопатецька вже перемагала представницю Японії в цьому році на 25-тисячнику в Гонконзі, де в результаті виграла титул.

    Наступною суперницею 15-річної харків'янки стане Джоді Енн Баррейдж з Великобританії, яка перемогла першу сіяну на турнірі представницю Греції Валентіні Грамматікопулу: 6:2, 6:4.

    Нагадаємо, у першому колі турніру Лопатецькій знадобилося менше години, щоб обіграти японську спортсменку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.

    Джерело: btu.org.ua

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