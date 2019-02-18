Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру в Кіото
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Дарія Лопатецька
Дарія Лопатецька стартувала з перемоги на змаганнях в Японії
На старті відбору турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $60 тисяч українська тенісистка, яка отримала другий номер посіву, обіграла японку Рісу Усідзіму: 6:3, 6:1.
За місце в основній сітці Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Моюкою Утідзімою. У січні цього року 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в кваліфікації 25-тисячника в Гонконзі, перемігши її з рахунком 6:2, 6:1.
Нагадаємо, в новому рейтингу WTA Дарія Лопатецька повторила свій особистий рекорд. Сьогодні юна українська тенісистка займає 305 місце.
Джерело: btu.org.ua