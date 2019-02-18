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    Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру в Кіото

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    Дарія Лопатецька - Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру в Кіото
    Дарія Лопатецька

    Дарія Лопатецька стартувала з перемоги на змаганнях в Японії

    На старті відбору турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $60 тисяч українська тенісистка, яка отримала другий номер посіву, обіграла японку Рісу Усідзіму: 6:3, 6:1.

    За місце в основній сітці Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Моюкою Утідзімою. У січні цього року 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в кваліфікації 25-тисячника в Гонконзі, перемігши її з рахунком 6:2, 6:1.

    Нагадаємо, в новому рейтингу WTA Дарія Лопатецька повторила свій особистий рекорд. Сьогодні юна українська тенісистка займає 305 місце.

    Джерело: btu.org.ua

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