Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру в Кіото



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Дарія Лопатецька

Дарія Лопатецька стартувала з перемоги на змаганнях в Японії

На старті відбору турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $60 тисяч українська тенісистка, яка отримала другий номер посіву, обіграла японку Рісу Усідзіму: 6:3, 6:1.

За місце в основній сітці Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Моюкою Утідзімою. У січні цього року 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в кваліфікації 25-тисячника в Гонконзі, перемігши її з рахунком 6:2, 6:1.

Нагадаємо, в новому рейтингу WTA Дарія Лопатецька повторила свій особистий рекорд. Сьогодні юна українська тенісистка займає 305 місце.

Джерело: btu.org.ua