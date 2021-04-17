Луческу поставив «Шахтарю» шах і мат: «Динамо» стане чемпіоном

Тренер «Динамо» тактично переграв свою колишню команду

Мірча Луческу може приймати поздоровлення. Хоч щоб не говорили, а київське «Динамо» за дуже малий термін він вивів на зовсім інший рівень. Під його керівництвом команда зіграла в Лізі чемпіонів, і розпочне там єврокубковий сезон і наступного скликання. Від України в груповий турнір напряму потрапляє переможець Прем’єр-ліги, а після сьогоднішньої перемоги над «Шахтарем» сумнівів у тому, що «Динамо» виграє чемпіонат, не залишилося ні в кого.

Про перебіг подій на полі свідчить красномовний факт. Перший кутовий «Динамо» подало на… 60-й хвилині матчу. Кияни буквально зацементували підступи до свої воріт, і «гірники» змушені були загрожувати воротам голкіпера Бущана або непідготовленими ударами, або з далекої відстані. Користі від цього було небагато, зате динамівці раз у раз знаходили шпарини в захисті «Шахтаря». І це – прямий натяк тренеру «гірників» Луїшу Каштру на відставку. Його бразильці коштують набагато більше за динамівських українців, а по факту коефіцієнт корисної дії від них набагато менший.

«Гірники», щоправда, частіше володіли м’ячем, а кияни більше уваги приділяли захисту. Особливо небезпечних моментів у грі було небагато. Їх гасили заздалегідь. Так попередження заробили гравці «Шахтаря» Микола Матвієнко і Валерій Бондар. А «Динамо» шукало шанс і його знайшло. Андрієвський заробив пенальті, який реалізував Де Пена.

По перерві малюнок гри не змінився. «Шахтар» ламав зуби об захист «Динамо», а кияни, хоч і грали без «хвилеріза» Сидорчука і основного бомбардира Циганкова, проводили разючі контратаки.

Перемога дозволила «Динамо» відірватися від «Шахтаря» на 10 очок. Щоб не перемогти в чемпіонаті киянам треба програти чотири матчі, що залишилися зіграти, а «гірникам» в усіх перемогти. Це – з розділу фантастики. Тож Луческу і його футболісти вже можуть приймати поздоровлення з перемогою.

«Шахтар» – «Динамо» – 0:1

Гол: Де Пена (34, з пенальті)

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон, М.Антоніо (Тете, 46), Марлос (Дентіньо, 71), Соломон (Фернандо, 64), Мораєс.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелев, Андрієвський (Шапаренко, 71), Буяльський, Де Пена (Родрігеш, 71), Караваєв (Циганков, 74), Беседін.

У турі зафіксована низка неочікуваних результатів. Третя команда чемпіонату «Зоря» несподівано поступилася з великим рахунком одному з переслідувачів «Ворсклі» – 4:2. Хет-трик записав на себе Владислав Кулач, який вийшов у лідери голеадорів Прем’єр-ліги.

Першу перемогу в останніх п’яти матчах здобув «Минай». Причому закарпатці переграли не кого-небудь, а «Десну» (3:1), яка веде боротьбу за право зіграти наступного сезону в єврокубках. У цьому матчі два голи забив Анатолій Нурієв. «Минай» залишив останню сходинку в турнірній таблиці.

Ще один клуб з підвалин турнірної таблиці «Львів» здобув другу перемогу під керівництвом Анатолія Безсмертного. Його команда взяла гору над «Олександрією» – 3:1.