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    Білодід розповіла про травму в сутичці з росіянкою і чому не вийшла на фінал чемпіонату Європи

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    Дарина Білодід ще не відібралась на Олімпіаду - Білодід розповіла про травму в сутичці з росіянкою і чому не вийшла на фінал чемпіонату Європи
    Дарина Білодід ще не відібралась на Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Дарина порадилася з тренерами і вирішила не ризикувати здоров’ям

    Чемпіонка світу Дарина Білодід, головна українська надія на Олімпіаді в Токіо, не змогла втретє стати чемпіонкою Європи. На першості континенту в Португалії киянка впевнено дійшла до півфіналу, де зустрілася з росіянкою Іриною Долговою. В кінці сутички Дарина провела результативну атаку і виграла поєдинок. Але суперниця продовжила боротися після фінального гонгу і травмувала нашій дзюдоїстці руку (відео). У підсумку Білодід не змогла вийти на фінал, де мала зустрітися з Дистрією Краснікі з Косова, яку раніше неодноразово перемагала.

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    Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

    «Вчора я дійшла до фіналу чемпіонату Європи, – написала в соцмережах Дарина. – На жаль, я не змогла продовжувати боротися через травму в півфіналі. Мої тренери і я вирішили не ризикувати і знялися зі змагань. Найважливіше – тримати тіло здоровим і продовжувати важко працювати і готуватися до наступних змагань».

    Боротьба за ліцензії на Ігри в Японії завершиться 25 травня.

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      Теги: Олімпіада-2020 Дарина Білодід
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