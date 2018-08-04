Львів прийматиме матч за Суперкубок України з футзалу
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Поєдинок відбудеться 8 вересня
Президія Асоціації футзалу України своїм рішенням постановила провести матч за Суперкубок України у Львові.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Були розглянуті пропозиції від Асоціації футзалу Сумщини та Асоціації футзалу Львівщини.
Але пропозиція від АФЛ була акцептованою, що й призвело до остаточного рішення на користь Львова.
Це буде 12-й розіграш Суперкубка України.
За право бути його володарем боротимуться чинний чемпіон України, херсонський «Продексім», і чинний віце-чемпіон і володар кубка України, львівська «Енергія».
Поєдинок за Суперкубок України відбудеться 8 вересня у Палаці спорту «Галичина». Початок матчу заплановано на 13.00.
Нагадаємо, збірна діабетиків України з футзалу обіграла Росію і стала бронзовим призером першості Європи.