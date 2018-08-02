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    Збірна діабетиків України з футзалу обіграла Росію і стала бронзовим призером першості Європи (відео)

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    Фото взяте зі сторінки Віталія Овчарова у Facebook - Збірна діабетиків України з футзалу обіграла Росію і стала бронзовим призером першості Європи (відео)
    Фото взяте зі сторінки Віталія Овчарова у Facebook

    На турнірі у Словаччині українці програли лише один матч

    Збірна України з футзалу завоювала бронзові нагороди на чемпіонаті Європи 2018 року серед гравців з діабетом.

    Турнір DiaEuro-2018 завершився наприкінці липня у Братиславі – столиці Словаччини.

    Єдиної поразки українці зазнали у півфіналі від команди Боснії та Герцеговини, тому не змогли вийти у фінальне протистояння.

    На груповому етапі «синьо-жовті» по черзі розібралися з Узбекистаном, Хорватією та Румунією (цей матч виявився найскладнішим і завершився з рахунком 1:0).

    Таким чином, у чвертьфінал наші співвітчизники вийшли з першого місця, а це означало, що на даній стадії суперником буде збірна Росії.

    Основний час завершився внічию, а у серії післяматчевих пенальті українці виявилися точнішими – 2:0.

    Відео вирішального удару у матчі Україна - Росія:

    Далі була вищезгадана поразка від боснійців (2:6), після чого у «бронзовому» матчі збірна України впоралася з господарями турніру – словаками (3:0).

    Зауважимо, що кривдники України з Боснії та Герцеговини виграли турнір, здолавши у фіналі Хорватію (5:0).

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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